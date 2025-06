RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: SI VA IN CAMPO!

Con l’inizio delle partite per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 non possiamo non porre l’attenzione sul cammino dell’Italia, che incredibilmente manca alla fase finale della Coppa del Mondo dal 2014, quando fu eliminata al girone (per la seconda edizione consecutiva) a causa delle sconfitte contro Costa Rica e Uruguay, dopo aver battuto l’Inghilterra all’esordio. Purtroppo ricordiamo bene cosa è successo: verso Russia 2018 la nazionale di Gian Piero Ventura aveva perso male in Spagna: secondo posto nel girone e spareggio in andata e ritorno contro la Svezia, che ci aveva beffardamente eliminati a San Siro.

Quattro anni più tardi, sulla strada per il Qatar, l’Italia campione d’Europa si era arresa alla Svizzera, in un girone segnato dagli errori dal dischetto: era cambiata la formula degli spareggi, noi pensavamo già alla finale contro il Portogallo e invece a farci fuori, clamorosamente, era stata la Macedonia del Nord passata al 92’ a Palermo con gol di Aleksandar Tajkovski, che in rosanero aveva giocato quattro anni. Adesso si tratta ovviamente di riprendersi la qualificazione, che però non dovrà essere vista come scontata: concentrazione e qualità massime a partire da questa sera, i risultati qualificazioni Mondiali 2026 stanno per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

FINALMENTE GLI AZZURRI!

Si gioca per i risultati qualificazioni Mondiali 2026: archiviato un finale di stagione molto intenso per i club, con le tre finali delle coppe europee ormai disputate e l’attesa per i nuovi campionati – oggi si svela il calendario della Serie A – si torna in campo nel percorso Uefa che è iniziato già lo scorso marzo, con alcuni gironi che però non sono ancora cominciati e soprattutto con le nazionali che, reduci dai quarti di Nations League, esordiscono adesso (mentre in questi giorni viene disputata la Final Four della stessa competizione, e dunque poi andranno “recuperate” altre gare).

Come l’Italia che, eliminata dalla Germania anche con beffa, venerdì 6 giugno gioca finalmente la sua prima partita e lo fa subito sul campo della Norvegia, che nel frattempo si è presa due vittorie come da pronostico e dunque comanda la classifica del girone I a punteggio pieno. In questo raggruppamento è in programma anche Estonia Israele; tutte le partite si giocano alle ore 20:45 e sarà davvero interessante scoprire come procederà questo percorso che è solo all’inizio e che ci terrà compagnia lungo il corso della stagione .

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: LO SCENARIO

Ecco allora che nei risultati qualificazioni Mondiali 2026 l’Italia fa il suo esordio a Oslo: gli azzurri naturalmente si giocano il primo posto nel girone e la partita di questa sera è certamente la più tosta, all’interno di un raggruppamento che per il resto non dovrebbe fornire troppe difficoltà. È sicuramente interessante, anche perché dell’Italia si parlerà a parte, andare a vedere altre situazioni: nel girone J Galles e Macedonia del Nord sono al primo posto in classifica dopo le prime due giornate, stasera apre il Belgio che certamente è il grande favorito per strappare direttamente il pass per la fase finale dei Mondiali 2026.

Nel girone L invece ecco la prima della Croazia (abbordabilissima, sul campo di Gibilterra), che ha mancato la semifinale di Nations League facendosi rimontare dalla Francia e cadendo ai rigori: forse un pensiero in meno per una nazionale balcanica che ha bisogno di trovare un nuovo ciclo vincente, e che in questo raggruppamento se la dovrà vedere soprattutto con la Repubblica Ceca che dà la sensazione di poter avvicinare i fasti del passato. Tra poco comunque i risultati qualificazioni Mondiali 2026 ci diranno cosa succederà sui campi…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: 3^ GIORNATA

GIRONE I

Ore 20:45 Estonia Israele 0-0

Ore 20:45 Norvegia Italia 0-0

CLASSIFICA: Norvegia 6, Estonia 3, Israele 3, Italia 0, Moldavia 0

GIRONE J

Ore 20:45 Galles Liechtenstein 0-0

Ore 20:45 Macedonia del Nord Belgio 0-0

CLASSIFICA: Macedonia del Nord 4, Galles 4, Kazakhstan 3, Belgio 0, Liechtenstein 0

GIRONE L

Ore 20:45 Gibilterra Croazia 0-0

Ore 20:45 Repubblica Ceca Montenegro 0-0

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 6, Montenegro 6, Croazia 0, Far Oer 0, Gibilterra 0