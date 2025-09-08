Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano lunedì 8 settembre, torna in campo l'Italia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: ANCORA ITALIA!

Si torna in campo per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, e ancora una volta tocca alla nostra nazionale: lunedì 8 settembre tutte le sette partite in programma prendono il via alle ore 20:45 e Israele Italia, che va in scena sul neutro di Debrecen, in Ungheria, è uno snodo fondamentale per gli azzurri nel girone I.

Con la roboante vittoria sull’Estonia Gennaro Gattuso ha iniziato al meglio la sua avventura federale; adesso si trova a fare i conti con la possibilità più che concreta di agganciare in classifica Israele, che ha fatto il suo battendo la Moldavia e rimane 3 punti davanti a noi ma anche con una partita in più.

I calcoli li abbiamo già fatti, sappiamo di dover sperare in un passo falso della Norvegia ma intanto ovviamente bisogna fare il nostro contro le altre avversarie, a cominciare da quella israeliana che rimane ampiamente alla nostra portata.

Per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 si torna poi in campo per altre partite interessanti; nel girone L per esempio c’è il derby balcanico Croazia Montenegro che per la nazionale di casa può significare aggancio al primo posto della Repubblica Ceca, vedremo allora quello che succederà tra poco quando potremo dare la parola ai vari campi per la serata.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: IL QUADRO DELLA SERATA

Si torna in campo per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, abbiamo detto dell’Italia ma bisogna approfondire il discorso su questo lunedì sera, nel quale troviamo i gironi B e C che sono cominciati giusto tre giorni fa. La Svizzera ha battuto il Kosovo prendendo il comando delle operazioni, rischia ora la Svezia dopo aver pareggiato contro la Slovenia che a sua volta va in terra rossocrociata e potrebbe già rimanere staccata in classifica, invece nell’altro girone ottimo inizio della Grecia (che però affrontava la Bielorussia), ha tenuto botta la Scozia contro la Danimarca e ora bella occasione per i britannici, sia pure in trasferta.

Tra i risultati qualificazioni Mondiali 2026 di questa sera spicca certamente il girone L, già citato, che è particolarmente intrigante; le Far Oer, che sono a Gibilterra, possono idealmente agganciare il terzo posto del Montenegro ma poi difficilmente avrebbero la possibilità di correre per i playoff, attenzione invece a un blitz montenegrino in Croazia perché a quel punto la Repubblica Ceca potrebbe volare in classifica – nelle prossime finestre internazionali – ma allo stesso tempo si riaprirebbe tutto il discorso legato al secondo posto. Attendiamo l’esito delle sfide del lunedì…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE B

Ore 20:45 Kosovo Svezia

Ore 20:45 Svizzera Slovenia

CLASSIFICA: Svizzera 3, Svezia 1, Slovenia 1, Kosovo 0

GIRONE C

Ore 20:45 Bielorussia Scozia

Ore 20:45 Grecia Danimarca

CLASSIFICA: Grecia 3, Scozia 1, Danimarca 1, Bielorussia 0

GIRONE I

Ore 20:45 Israele Italia

CLASSIFICA: Norvegia 12, Israele 9, Italia 6, Estonia 4, Moldavia 0

GIRONE L

Ore 20:45 Croazia Montenegro

Ore 20:45 Gibilterra Far Oer

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 12, Croazia 9, Montenegro 6, Far Oer 3, Gibilterra 0