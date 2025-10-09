Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 9 ottobre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Abbiamo già visto che è con Finlandia Lituania che prende il via il giovedì dedicato ai risultati qualificazioni Mondiali 2026: quattro anni fa la nazionale scandinava era riuscita a prendere parte agli Europei, se escludiamo le Olimpiadi (comunque tutte parecchio datate) si tratta dell’unica, storica apparizione della Finlandia nella fase finale di un grande torneo, il che naturalmente ci dice che in Coppa del Mondo questa federazione non è mai riuscita a qualificarsi, quattro anni fa era stato un solo punto a fare la differenza a vantaggio dell’Ucraina, che aveva guadagnato lo spareggio alle spalle della Francia.

Stavolta, la Finlandia ci può credere: battendo la Lituania aggancerebbe la seconda posizione della Polonia anche se avrebbe una partita in più, poi se la potrebbe giocare e sarebbe già tanto, se consideriamo che nell’ultima Nations League (in Lega B) è riuscita a perdere tutte le sei partite giocate contro Inghilterra, Grecia e Irlanda, segnando appena due gol. Vedremo: ecco che finalmente possiamo lasciare che siano le nazionali impegnate adesso a dire la loro, noi prendiamo posto per seguire insieme questa prima serata dedicata ai risultati qualificazioni Mondiali 2026 perché si gioca davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA ALL’OLANDA!

Si torna in campo per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, con un appuntamento atipico: a differenza degli anni passati infatti abbiamo uno spazio dedicato alle nazionali anche nel mese di ottobre, questo giovedì 9 allora si parte con otto partite che rappresentano un altro episodio nel calendario della Uefa.

Sono coinvolti questa sera quattro gironi, e vedremo che la situazione all’interno di almeno tre di essi è praticamente la stessa; tra le partite da segnalare, detto che la sola alle 18:00 è Finlandia Lituania e le altre saranno alle ore 20:45, c’è sicuramente Repubblica Ceca Croazia per il primo posto nella classifica del girone L.

Questa sera però scende in campo anche l’Olanda, che è impegnata contro Malta; una bella occasione per gli orange di allungare sulla Polonia, che ha gli stessi punti (10) ma una partita in più e ha il turno di riposo, dunque con questi risultati qualificazioni Mondiali 2025 lo scenario potrebbe diventare più netto ed evidente.

Staremo a vedere, perché comunque ci sono altre partite da disputare che appaiono molto interessanti e delle quali bisognerebbe parlare; prima di lasciare la parola ai campi proviamo allora a fare qualche rapida e ulteriore considerazione sulla situazione che ci si presenta alla ripresa delle ostilità.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: LO STATO DELL’ARTE

Abbiamo detto dell’OIanda, che per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 è ospite di Malta in una partita che almeno sulla carta ha poco da dire, tanto che quando a giugno è andata in scena la partita di andata i Paesi Bassi hanno vinto addirittura per 8-0, senza lasciare spazio ai dubbi. L’Olanda avrebbe già potuto prendere il largo, ma ha pareggiato in casa contro la Polonia il mese scorso: un risultato che adesso potrebbe pagare a caro prezzo se dovesse arrivare una sconfitta nel match di ritorno contro la diretta concorrente al primo posto, anche perché nel girone G le altre rivali non sono così tanto competitive (nemmeno la Finlandia).

Da questo punto di vista allora l’Olanda avrà bisogno anche di segnare tanti gol, visto che conta la differenza reti generale per le classifiche; per il resto possiamo appunto dire che negli altri due gironi da cinque squadre lo scenario è lo stesso, ovvero due squadre in testa con 12 punti ma una di queste (rispettivamente Austria e Croazia, rispetto a Bosnia e Repubblica Ceca) che hanno giocato una partita in meno e quindi almeno sulla carta sono in vantaggio, ma occhio ad esempio ai mitteleuropei che, ospitando la nazionale croata, possono sperare di sparigliare le carte andandosi a prendere una vittoria che sarebbe molto importante.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: LE PARTITE DEL GIORNO

GIRONE C

Ore 20:45 Bielorussia Danimarca

Ore 20:45 Scozia Grecia

CLASSIFICA: Danimarca 4, Scozia 4, Grecia 3, Bielorussia 0

GIRONE G

Ore 18:00 Finlandia Lituania

Ore 20:45 Malta Olanda

CLASSIFICA: Olanda 10, Polonia 10, Finlandia 7, Lituania 3, Malta 2

GIRONE H

Ore 20:45 Austria San Marino

Ore 20:45 Cipro Bosnia

CLASSIFICA: Bosnia 12, Austria 12, Romania 7, Cipro 4, San Marino 0

GIRONE L

Ore 20:45 Far Oer Montenegro

Ore 20:45 Repubblica Ceca Croazia

CLASSIFICA: Croazia 12, Repubblica Ceca 12, Far Oer 6, Montenegro 6, Gibilterra 0