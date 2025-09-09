Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, martedì 9 settembre 2025

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: VIA ALLE PRIME DUE PARTITE!

Due partite avranno inizio già alle ore 18.00 e sarà quindi con loro che apriamo la serata in compagnia dei risultati qualificazioni Mondiali 2026. Nel girone D avremo Azerbaigian Ucraina, entrambe hanno perso al debutto ma sicuramente sono gli ospiti ad avere le maggiori ambizioni: perdere contro la Francia ci sta, se vuole puntare come minimo ai playoff però naturalmente l’Ucraina deve andare a caccia della vittoria contro gli azeri, reduci dal ko per 5-0 in Islanda.

Nel girone F avremo invece Armenia Irlanda, i padroni di casa arrivano dallo 0-5 contro il Portogallo e vorranno cercare il riscatto, però dovrebbero avere maggiori ambizioni gli ospiti irlandesi, reduci dal pareggio per 2-2 contro l’Ungheria. In entrambi i casi sono gironi da quattro squadre che sono appena alla seconda giornata, quindi quasi tutto è ancora possibile e ogni punto potrebbe fare la differenza alla fine dei conti per i risultati qualificazioni Mondiali 2026! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI CHIUDE LA SESTA GIORNATA

Oggi, martedì 9 settembre 2025, è il giorno in cui si chiuderà la sesta giornata dei risultati qualificazioni Mondiali 2026, anche se naturalmente sappiamo che questo numero è relativo – nei gironi formati da quattro squadre siamo addirittura solamente alla seconda giornata e negli altri tutte hanno comunque osservato almeno un turno di riposo.

Questo ci serve anche per ricordare che non sempre le classifiche dei gironi sono di facile lettura, però naturalmente più il tempo passa più la situazione comincia a chiarirsi e anche i verdetti si avvicinano. Un caso curioso riguarda proprio il girone I, che è quello dell’Italia, la cui sesta giornata è stata spezzata in due.

Sappiamo benissimo che gli Azzurri hanno giocato ieri contro Israele, si disputerà invece stasera alle ore 20.45 Norvegia Moldavia, partita che vede naturalmente gli scandinavi grandi favoriti per continuare a marciare saldamente alla testa della classifica – il che per noi non sarebbe una buona notizia.

Sarà quindi per noi molto significativo quello che succederà ad Oslo, per il resto ci attendono altre otto partite che invece saranno regolarmente quattro coppia di incontri in altrettanti gironi, che vivranno appunto oggi la sesta giornata per i risultati qualificazioni Mondiali 2026. Scopriamo quindi adesso tutto ciò che ci attende…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: NEGLI ALTRI GIRONI

Diverse big scenderanno in campo oggi per i risultati qualificazioni Mondiali 2026. La partita assoluto più interessante potrebbe essere Serbia Inghilterra, che alle ore 20.45 sarà una trasferta non facile per gli inglesi, che non hanno particolarmente impressionato contro Andorra e quindi a Belgrado dovranno fare qualcosa in più per superare quello che dovrebbe essere l’ostacolo più duro nel girone K. Trasferta da prendere con le pinze anche per il Portogallo, che nel girone F dovrà vedersela con l’Ungheria in quella che per loro è appena la seconda giornata.

Stesso discorso per Francia Islanda del girone D: si affrontano le due squadre che hanno vinto all’esordio sono di conseguenza a punteggio pieno, però i Bleus sono ovviamente favoriti, in questo caso mettendo magari sul piatto anche il fattore campo. Attenzione infine allo scontro al vertice del girone H: Bosnia Austria metterà di fronte due squadre che finora hanno sempre vinto per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, stasera potrebbe davvero essere un bivio…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE D

Ore 18.00 Azerbaigian Ucraina

Ore 20.45 Francia Islanda

GIRONE F

Ore 18.00 Armenia Irlanda

Ore 20.45 Ungheria Portogallo

GIRONE H

Ore 20.45 Cipro Romania

Ore 20.45 Bosnia Austria

GIRONE I

Ore 20.45 Norvegia Moldavia

GIRONE K

Ore 20.45 Albania Lettonia

Ore 20.45 Serbia Inghilterra

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI