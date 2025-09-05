Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano venerdì 5 settembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: TOCCA ALL’ITALIA!

Ben tre gironi per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 si aprono questa sera, venerdì 5 settembre, con il programma tutto compresso alle ore 20:45; soprattutto questo è il giorno dell’Italia, che ospitando l’Estonia apre al tanto atteso esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della nostra nazionale.

Italia che a giugno ha perso nettamente contro la Norvegia, partita al termine della quale Luciano Spalletti è stato esonerato; il toscano, clamorosamente, è comunque rimasto in panchina anche per il match seguente, vinto contro la Moldavia, ma adesso lascia strada a Gattuso che ci dovrà condurre a un obiettivo mancato ultimamente.

Sappiamo bene che l’Italia non si qualifica al Mondiale dal 2014, ma è ancora più lontana l’ultima qualificazione agli ottavi; adesso dunque vedremo come andranno le cose nei risultati qualificazioni Mondiali 2026 per questa sera.

Possiamo intanto anticipare il tema ricordando che nel girone I si gioca anche Moldavia Israele e che la Norvegia ha il turno di riposo, ma gli scandinavi purtroppo sono molto lontani e dunque la sensazione è che dovremo comunque passare dal playoff, un incubo per come sono andate le cose nelle ultime edizioni. Sia come sia, questa sera si giocano poi altre partite…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: RIPRENDIAMO LA STRADA

L’Italia riprende quindi la strada nei risultati qualificazioni Mondiali 2026, e questa sera ci sono ben cinque gironi a farci compagnia; dicevamo che tre di questi non sono ancora cominciati perché vi sono comprese nazionali che hanno dovuto disputare la Final Four della Nations League, c’è grande attesa soprattutto per l’esordio della Francia che, avendo disputato le ultime due finali dei Mondiali – una vinta, l’altra persa ai rigori – è chiaramente osservata speciale e non dovrebbe avere troppi problemi nel girone D, anche perché la trasferta di stasera contro l’Ucraina, sulla carta la più tosta, viene disputata in campo neutro.

Da seguire con interesse anche il girone L, perché il turno di riposo della Repubblica Ceca può permettere a Croazia e Montenegro di agganciare il primo posto in classifica: la nazionale montenegrina però sfida la Romania e il match è tutt’altro che semplice, entro la fine della serata dunque potremmo anche avere una situazione di grande equilibrio in un girone che sarà tutto da vivere. Come del resto anche gli altri, naturalmente; adesso mettiamoci comodi, perché tra poco sarà davvero il momento di lasciar parlare le dieci nazionali impegnate nei risultati qualificazioni Mondiali 2026.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE B

Ore 20:45 Slovenia Svezia

Ore 20:45 Svizzera Kosovo

CLASSIFICA: Kosovo 0, Slovenia 0, Svezia 0, Svizzera 0

GIRONE C

Ore 20:45 Danimarca Scozia

Ore 20:45 Grecia Bielorussia

CLASSIFICA: Bielorussia 0, Danimarca 0, Grecia 0, Scozia 0

GIRONE D

Ore 20:45 Islanda Azerbaijan

Ore 20:45 Ucraina Francia

CLASSIFICA: Azerbaijan 0, Francia 0, Islanda 0, Ucraina 0

GIRONE I

Ore 20:45 Italia Estonia

Ore 20:45 Moldavia Israele

CLASSIFICA: Norvegia 12, Israele 6, Italia 3, Estonia 3, Moldavia 0

GIRONE L

Ore 20:45 Far Oer Croazia

Ore 20:45 Montenegro Romania

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 9, Croazia 6, Montenegro 6, Far Oer 3, Gibilterra 0