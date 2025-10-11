Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score di sabato 11 ottobre, in campo anche l'Italia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: ECCO L’ITALIA!

Ancora in campo per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, questa volta tocca all’Italia: sabato 11 ottobre gli azzurri tornano protagonisti e alle ore 20:45 sono impegnati nella trasferta in Estonia, una partita che per il girone I è vitale come tutte le altre e potrebbe rappresentare la terza vittoria da CT per Gennaro Gattuso.

Italia Israele evento “ad altissimo rischio”/ Allerta a Udine: stadio semivuoto e il Mossad (11 ottobre 2025)

Dopo il clamoroso successo contro Israele, fondamentale per non perdere le speranze di primo posto, l’Italia gioca contro una nazionale ormai tagliata fuori dal discorso a meno che faccia qualcosa di clamoroso; continuiamo a inseguire il primato e la qualificazione diretta, ma come sappiamo non dipende da noi.

Non solo, almeno: anche vincendo sempre, e questo comprende anche la sfida diretta, la Norvegia potrebbe rimanerci davanti per differenza reti, un dato che attualmente è tremendamente superiore grazie agli 11 gol rifilati alla Moldavia; agli scandinavi dunque restano due partite da vincere per archiviare la qualificazione.

Probabili formazioni Estonia Italia/ Quote: vari dubbi per Gattuso (oggi 11 ottobre 2025)

Noi saremmo costretti allo spareggio, e bisognerà provare ad arrivarci; non abbiamo che da proseguire sulla falsariga già indicata da Gattuso, naturalmente per questa sera dai risultati qualificazioni Mondiali 2026 attendiamo una vittoria ma è da capire se anche con uno scarto ampio per aumentare le nostre chance.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: LE ALTRE BIG

Il quadro dei risultati qualificazioni Mondiali 2026 per le partite di oggi prevede altre big: il girone E è quello della Spagna, qui sono state disputate appena due giornate e dunque la situazione è tutta in divenire, la Roja comanda a punteggio pieno ma questa sera dovrà fare attenzione alla cresciutissima Georgia, che aveva demolito agli Europei ma che adesso spera anche nella qualificazione ai Mondiali, impegnata al momento in una sfida a distanza con la Turchia che ha certamente il turno più abbordabile, perché Vincenzo Montella va a giocare in Bulgaria contro una nazionale che non ha ancora raccolto punti.

Probabili formazioni Portogallo Irlanda/ Quote: non c’è Cancelo (oggi 11 ottobre 2025)

Situazione di fatto identica per il Portogallo, favorito anche dal fatto che Ungheria e Irlanda abbiano pareggiato tra loro; qui siamo nel girone F e attenzione al fatto che i magiari ospitino l’Armenia potendosi riprendere il secondo posto, mentre per quanto riguarda il girone K per l’Inghilterra la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 appare ormai una formalità con cinque vittorie in altrettante partite, stasera però i tre leoni riposano e allora focus puntato su Serbia Albania perché gli ospiti, dovessero battere i balcanici sempre ondivaghi, salirebbero a +5 su di loro blindando di fatto la seconda posizione e almeno il playoff.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: LE PARTITE DEL GIORNO

GIRONE E

Ore 20:45 Bulgaria Turchia

Ore 20:45 Spagna Georgia

CLASSIFICA: Spagna 6, Georgia 3, Turchia 3, Bulgaria 0

GIRONE F

Ore 18:00 Ungheria Armenia

Ore 20:45 Portogallo Irlanda

CLASSIFICA: Portogallo 6, Armenia 3, Ungheria 1, Irlanda 1

GIRONE I

Ore 18:00 Norvegia Israele

Ore 20:45 Estonia Italia

CLASSIFICA: Norvegia 15, Italia 9, Israele 9, Estonia 3, Moldavia 0

GIRONE K

Ore 15:00 Lettonia Andorra

Ore 20:45 Serbia Albania

CLASSIFICA: Inghilterra 15, Albania 9, Serbia 7, Lettonia 4, Andorra 0