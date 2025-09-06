Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 6 settembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: PORTOGALLO E INGHILTERRA!

Terzo giro, terzo appuntamento in compagnia dei risultati qualificazioni Mondiali 2026: le partite che si giocano sabato 6 settembre – si comincia alle ore 15:00 con Lettonia Serbia – sono quelle che chiudono la quinta giornata del percorso, anche se a dire il vero il fatto che i gironi siano composti al massimo da cinque nazionali fa sì che non tutte le squadre siano allineate.

Anzi, anche oggi abbiamo il girone F che viene inaugurato da queste partite, perché il Portogallo ha disputato la fase finale della Nations League e tra l’altro l’ha anche vinta, un ricordo purtroppo “macchiato” dalla tragica morte di Diogo Jota il mese seguente.

Adesso i lusitani aprono le danze con una comoda trasferta in Armenia, e possiamo dire che ancora una volta si trovano a giocare contro l’Ungheria che ben conoscono; i magiari tecnicamente sono la seconda forza del raggruppamento ma bisognerà stabilire quanto sia migliorata l’Irlanda.

Da questo punto di vista, già la sfida diretta di questa sera potrebbe raccontarci molto; abbiamo poi altri due gironi molto interessanti, spicca anche la presenza dell’Inghilterra che riprende il suo cammino contro Andorra, in casa, e nei risultati qualificazioni Mondiali 2026 ha di fatto più di un piede nella fase finale, aspettando i prossimi impegni.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: LEONI GIÀ AVVIATI

I risultati qualificazioni Mondiali 2026 ci dicono che l’Inghilterra, lo abbiamo visto, sta volando: sapevamo che il girone K non sarebbe stato troppo complesso, ma intanto per la nazionale dei tre leoni abbiamo un punteggio pieno dopo i primi tre impegni, e ricordiamo che gli inglesi sono osservati speciali non solo per aver giocato le ultime due finali degli Europei, perdendole contro Italia e Spagna, ma anche per aver nominato come CT Thomas Tuchel, e sappiamo bene che non succede troppo spesso che l’Inghilterra si affidi a un manager straniero visti anche i risultati (si pensi per esempio al ciclo di Fabio Capello).

Adesso per l’Inghilterra arriva una quarta partita assolutamente abbordabile; in questo girone poi è presente la Serbia, che avrebbe sempre nazionali piene di talento per stupire e fare strada nelle fasi finali dei tornei ma raramente riesce a confermare sul campo le proprie possibilità, resta il fatto che la trasferta in Lettonia non può essere sbagliata anche perché in questo momento al secondo posto in classifica c’è l’Albania, già presente agli Europei dello scorso anno e che certamente ha le ambizioni di prendersi anche i Mondiali. Il campo allora ci dirà quello che succederà con i risultati qualificazioni Mondiali 2026…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE F

Ore 18:00 Armenia Portogallo

Ore 20:45 Irlanda Ungheria

CLASSIFICA: Armenia 0, Irlanda 0, Portogallo 0, Ungheria 0

GIRONE H

Ore 20:45 Austria Cipro

Ore 20:45 San Marino Bosnia

CLASSIFICA: Bosnia 9, Austria 6, Romania 6, Cipro 3, San Marino 0

GIRONE K

Ore 15:00 Lettonia Serbia

Ore 18:00 Inghilterra Andorra

CLASSIFICA: Inghilterra 9, Albania 5, Serbia 4, Lettonia 4, Andorra 0