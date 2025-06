RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: FOCUS SU DUE BIG!

Con i risultati qualificazioni Mondiali 2026 arriviamo di gran carriera alle sei partite che si giocano sabato 7 giugno, e che sono valide per la terza giornata del percorso europeo: in campo, a partire dalle ore 15:00 e poi ancora alle 18:00 e alle 20:45, i gironi G, H e K che hanno già disputato due turni ma registrano questa sera l’esordio dell’Olanda, una delle due osservate speciali. Gli orange, eliminati ai quarti di Nations League dalla Spagna, hanno chiaramente saltato il doppio impegno di marzo: il loro esordio arriva dunque questa sera in Finlandia, partita complicata in un girone dove però sono nettamente favoriti.

Probabili formazioni Andorra Inghilterra/ Quote: chi per Tuchel? (qualificazioni mondiali oggi 7 giugno 2025)

L’altra big da tenere in considerazione è l’Inghilterra: due finali europee consecutive ma anche una retrocessione nella Lega B di Nations League, terminato il lungo ciclo di Gareth Southgate la federazione ha deciso di rompere con il passato e, con sorpresa, si è affidata a Thomas Tuchel che avrà ora il compito non solo di traghettare i tre leoni ai Mondiali, ma anche di formare una nazionale che si possa giocare il titolo. Intanto ne risultati qualificazioni Mondiali 2026 l’Inghilterra ha aperto con due vittorie, oggi il percorso prosegue contro Andorra e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare il terzo successo.

Probabili formazioni Finlandia Olanda/ Quote: ecco i titolari! (qualificazioni mondiali, oggi 7 giugno 2025)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: LE NAZIONALI MINORI

Certamente nei risultati qualificazioni Mondiali 2026 bisogna tenere in considerazione anche le nazionali cosiddette minori, che magari non si giocano direttamente un posto in Coppa del Mondo ma possono proseguire il loro cammino di crescita. Per esempio l’Albania, che l’estate scorsa è tornata agli Europei e che ora quantomeno si gioca la seconda posizione nel girone dell’Inghilterra; qui sarà lotta con una Serbia cui il talento non è mai mancato, ma che nei grandi appuntamenti non riesce a trasferirlo concretamente sul campo ed è andata incontro a parecchie delusioni.

Risultati Qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Azzurri KO! Diretta gol live score (6 giugno 2025)

Sicuramente il girone H è poi da osservare con attenzione: qui sembra che Austria e Romania abbiano qualcosa più delle altre ma in testa a punteggio pieno troviamo la Bosnia, che non è più riuscita a trovare le grandi sensazioni dello scorso decennio con tanto di qualificazione ai Mondiali 2014. Le tre nazionali che riposano oggi, essendo che i gironi sono da cinque squadre, sono Polonia, Cipro e Lettonia: i baltici hanno già vinto una partita, la Polonia ha bisogno di cambiare passo perché avrebbe tutto per farlo ma, un po’ come la Serbia, manca sempre quando si tratta di fare il salto di qualità, e intanto Robert Lewandowski ha rifiutato l’ultima convocazione…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: 3^ GIORNATA

GIRONE G

Ore 18:00 Malta Lituania

Ore 20:45 Finlandia Olanda

CLASSIFICA: Polonia 6, Finlandia 4, Lituania 1, Olanda 0, Malta 0

GIRONE H

Ore 15:00 Bosnia San Marino

Ore 20:45 Austria Romania

CLASSIFICA: Bosnia 6, Romania 3, Cipro 3, Austria 0, San Marino 0

GIRONE K

Ore 18:00 Andorra Inghilterra

Ore 20:45 Albania Serbia

CLASSIFICA: Inghilterra 6, Albania 3, Lettonia 3, Serbia 0, Andorra 0