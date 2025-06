RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: L’ITALIA DEVE RISCATTARSI

Presentando i risultati qualificazioni Mondiali 2026 verso le partite di oggi, lunedì 9 giugno 2025, fatalmente la nostra attenzione si concentra sul girone I, che è quello dell’Italia. Gli Azzurri hanno esordito venerdì con la pesante sconfitta in Norvegia, per cui adesso la strada è già in salita e rischiano di pesare i fantasmi delle ultime due mancate partecipazioni. La seconda giornata offrirà però una partita sulla carta molto più semplice: alle ore 20.45 ecco Italia Moldavia, match naturalmente da vincere e anche in modo convincente, per iniziare a smaltire le scorie della batosta di Oslo.

A proposito di Haaland e compagni, sempre alle ore 20.45 avrà inizio anche Estonia Norvegia, l’altra partita del giorno per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 nel nostro girone. Meglio non guardare la classifica, nella quale la Norvegia ha già 9 punti però naturalmente ha già giocato tre partite: in ogni caso adesso ci tocca tentare la rimonta e quindi ogni “favore” da squadre terze sarebbe molto gradito, anche se sulla carta realisticamente non ci dovrebbero essere molte speranze per l’Estonia, che venerdì scorso ha perso in casa contro Israele.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: GLI ALTRI GIRONI

Adesso parliamo anche degli altri due gruppi che giocheranno oggi per i risultati qualificazioni Mondiali 2026. Il girone J per esigenze di fuso orario vedrà Kazakistan Macedonia del Nord già alle ore 16.00, partita fra due outsider di buon livello che vogliono continuare a sognare in grande, però naturalmente il big-match sarà in prima serata Belgio Galles, con i britannici attuali capolista della classifica con 7 punti in tre partite giocate e il Belgio che ha esordito venerdì pareggiando in Macedonia, deve quindi rimontare ma la partenza è stata migliore rispetto all’Italia.

Infine il girone L, con le due partite in contemporanea alle ore 20.45 che saranno Croazia Repubblica Ceca e Far Oer Gibilterra. Evidentemente sarà molto più significativa la prima, mentre nell’arcipelago danese si vedrà al massimo chi potrebbe evitare l’ultimo posto. A Osijek ci sarà invece un incontro di spicco per i risultati qualificazioni Mondiali 2026: la Repubblica Ceca finora è lanciata con tre vittorie in altrettante partite giocate e 9 punti, ma deve resistere al ritorno della Croazia, che ha debuttato venerdì vincendo 0-7 a Gibilterra e avrà oggi il primo vero test.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE I

Ore 20:45 Estonia Norvegia

Ore 20:45 Italia Moldavia

GIRONE J

Ore 16:00 Kazakistan Macedonia del Nord

Ore 20:45 Belgio Galles

GIRONE L

Ore 20:45 Croazia Repubblica Ceca

Ore 20:45 Far Oer Gibilterra

