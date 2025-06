RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: SI CHIUDE LA QUARTA GIORNATA

Tutte in contemporanea alle ore 20.45 saranno le partite per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 oggi, martedì 10 giugno 2025. Ci attende quindi una serata molto intensa per chiudere la quarta giornata e con essa anche la finestra di giugno, perché poi si tornerà in campo a settembre, quando finalmente cominceranno anche i gruppi con sole quattro squadre – paradossale pensare che negli altri continenti ci siano già molte squadre qualificate mentre in Europa qualcuno non ha ancora giocato nemmeno una partita. Per adesso però parliamo ancora dei gironi da cinque, quindi con indicazioni già emerse e spunti per le sfide di oggi.

In primo piano potremmo mettere il girone G, perché l’unica big che ci terrà compagnia stasera per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 sarà l’Olanda, per altro impegnata in casa contro Malta, quindi con vittoria che sulla carta dovrebbe essere praticamente certa. Gli Orange devono risalire posizioni avendo giocato finora una sola partita, sicuramente seguiranno con attenzione Finlandia Polonia, la sfida fra le due squadre che al momento la precedono in classifica, con un occhio soprattutto ai polacchi che sono a punteggio pieno e quindi dovrebbero essere la rivale più ostica per il primato.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: ECCO TUTTE LE PARTITE

Ci sono poi anche altri due gruppi che giocheranno oggi per i risultati qualificazioni Mondiali 2026. Il girone H ci proporrà due partite nelle quali in entrambe dovrebbe esserci una chiara favorita per la vittoria, dal momento che parliamo di Romania Cipro e San Marino Austria. In realtà i rumeni non hanno cominciato molto bene, per cui la vittoria è un obbligo per loro se vogliono conservare speranze; l’Austria invece ha giocato (e vinto) una sola partita e oggi è attesa al bis, anche se San Marino sabato ha fatto una splendida figura contro la Bosnia capolista.

Infine il girone K, che è quello dell’Inghilterra che però riposa dopo avere vinto a fatica contro Andorra sabato, in una partita che di certo non ha esaltato i Leoni, comunque in testa alla classifica a punteggio pieno. Stasera ci attendono Lettonia Albania e Serbia Andorra, staremo a vedere se qualcuna riuscirà ad emergere dalla mischia oppure se è già certo il fatto che in questo gruppo si lotterà solo per il secondo posto, senza alcuna insidia per l’Inghilterra.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE G

Ore 20:45 Finlandia Polonia

Ore 20:45 Olanda Malta

GIRONE H

Ore 20:45 Romania Cipro

Ore 20:45 San Marino Austria

GIRONE K

Ore 20:45 Lettonia Albania

Ore 20:45 Serbia Andorra

