RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: VINCE LA FINLANDIA!

I risultati qualificazioni mondiali vedono partire bene l’Inghilterra, che con un gol per tempo di Lewis Skelly e Kane piega l’Albania a Wembley. Bene anche la Finlandia che passa in casa di Malta, lunghissimo recupero ma alla fine la Bosnia piazza il colpaccio in Romania. La Polonia soffre in casa contro la Lituania ma nei minuti finali passa col solito, eterno Robert Lewandowski, 3 punti anche per la Lettonia che passa di misura in casa di Andorra. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: VINCE IL CIPRO

Cipro conquista la vittoria per 2-0 contro San Marino in questi risultati qualificazioni mondiali in una gara in cui ha gestito il possesso e sfruttato al meglio gli errori difensivi degli avversari. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la partita si sblocca grazie a un errore della difesa sanmarinese che consente a Ioannis Pittas di avventarsi sul pallone e segnare l’1-0 con freddezza.

Nel finale, Cipro raddoppia con Kakoullis, bravo a finalizzare un’azione ben costruita su assist di Ioannis Costi. San Marino ha provato a chiudere gli spazi, ma senza mai rendersi pericoloso in avanti. Cipro, invece, ha sfruttato la maggiore qualità e porta a casa tre punti meritati. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: FINE PRIMO TEMPO

Primo tempo senza reti nell’unica partita dei risultati qualificazioni mondiali: Cipro San Marino, con i padroni di casa che provano a sbloccare il match ma trovano di fronte una difesa attenta e un portiere in grande serata. L’episodio chiave arriva al 26′, quando Pieros Sotiriou colpisce di testa su un perfetto cross e insacca il pallone alla destra del portiere.

Tuttavia, il direttore di gara Andris Treimanis ferma tutto e si affida al VAR per una possibile posizione di fuorigioco, annullando così la rete. San Marino, dal canto suo, soffre ma si difende con ordine, con il portiere decisivo su una gran zuccata di Christos Sielis poco prima della mezz’ora. La ripresa promette ancora battaglia, con Cipro che dovrà trovare più incisività per portare a casa i tre punti. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: SI GIOCA!

Cipro San Marino è la partita che avrà l’onore di aprire i risultati qualificazioni mondiali 2026 per la zona europea. Naturalmente ciò si deve al fuso orario che impone di giocare a Cipro prima rispetto agli altri incontri del giorno che saranno fissati alle ore 20.45, ma ci fa piacere pensare che in un certo senso ciò possa essere anche un piccolo omaggio per San Marino e i suoi storici risultati nella ultima edizione della Nations League, che ha visto la Nazionale del Titano promossa dalla Lega D alla Lega C grazie a una storica doppia vittoria contro il Liechtenstein più un pareggio contro Gibilterra.

Adesso il sogno è quello di fare bella figura anche nel girone delle qualificazioni mondiali, anche se ovviamente le rivali sono di livello superiore. Cipro potrebbe essere quella più “fattibile” per San Marino, che proverà quindi a ben figurare oggi a Larnaca e magari soprattutto nel match di ritorno, che sarà il 12 ottobre prossimo in casa dei sammarinesi. Non solo: come vincitrice del proprio girone di Nations League, San Marino sauna posizione privilegiata verso i playoff. La missione resta ai limiti dell’impossibile, ma merita di essere seguita con simpatia nei risultati qualificazioni mondiali 2026! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA ALL’AVVENTURA!

L’Europa è l’ultimo continente a cominciare il cammino in compagnia dei risultati qualificazioni mondiali 2026, oggi venerdì 21 marzo 2025 infatti per la prima volta si scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare uno dei 16 posti riservati alla Uefa ai Mondiali 2026 che si svolgeranno fra Usa, Canada e Messico e vedranno per la prima volta la partecipazione di ben 48 Nazionali alla fase finale di una Coppa del Mondo. In realtà sappiamo che si tratta di una situazione molto particolare, tanto che le partecipanti ai quarti di Nations League – Italia compresa – non sanno ancora quale sarà il proprio girone.

Una formula cervellotica e forse troppo complicata, sempre nel segno della volontà di giocare il maggior numero di partite. Ad esempio, in questa finestra di marzo si intersecano con i risultati qualificazioni mondiali 2026 appunto i quarti di Nations League, introdotti per la prima volta tra la fase a gironi e la Final Four. Bisogna però iniziare a rivolgere uno sguardo anche al cammino verso i Mondiali, seppure al momento l’unica big già coinvolta è l’Inghilterra, che alle ore 20.45 esordirà stasera contro l’Albania.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: FOCUS INGHILTERRA

Parliamo allora proprio dell’Inghilterra, che sarà senza dubbio la star del venerdì sera per i risultati qualificazioni mondiali 2026. Innanzitutto, c’è grande curiosità per il debutto come commissario tecnico di Thomas Tuchel, il terzo straniero a ricoprire questo ruolo dopo Sven-Göran Eriksson e Fabio Capello e il primo tedesco. Considerata la rivalità con la Germania, potrebbe rivelarsi una situazione complicata per Tuchel appena arriveranno risultati deludenti, ma dobbiamo anche aggiungere che l’Inghilterra è la chiara favorita per il primo posto nel girone K.

Il debutto sarà in casa contro l’Albania, attenzione a questo girone che vedrà infatti gli albanesi insieme alla Serbia, un accoppiamento che forse sarebbe stato meglio evitare per le fortissime tensioni politiche fra Tirana e Belgrado. L’Inghilterra pensa però a qualificarsi per i Mondiali 2026 il prima possibile, approfittando magari anche di un cammino più lineare che è frutto ovviamente del fatto che nella ultima Nations League era addirittura nella Lega B dopo il flop della precedente edizione. Gli inglesi sono stati promossi in A, ma logicamente non possono essere ai quarti, ecco spiegato perché li vedremo già oggi in campo per i risultati qualificazioni mondiali 2026…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, 1^ GIORNATA

GIRONE G

RISULTATO FINALE Malta Finlandia 0-1 – 38′ Antman

RISULTATO FINALE Polonia Lituania 1-0 – 81′ Lewandowski

GIRONE H

RISULTATO FINALE Cipro San Marino 2-0 – 55′ Pittas, 86′ Kakoullis

RISULTATO FINALE Romania Bosnia 0-1 – 14′ Gigovic

GIRONE K

RISULTATO FINALE Andorra Lettonia 0-1 – 58′ Sits

RISULTATO FINALE Inghilterra Albania 2-0 – 20′ Lewis Skelly, 77′ Kane

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI