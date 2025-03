RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: PRIMI 45 MINUTI

Il lunedì di qualificazione mondiali 2026 ha inizio con la sfida tra Lituania e Finlandia. Le due nazioni, che si affacciano sul Mar Baltico, regalano subito emozioni. Si parte al minuto 4 della sfida con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete di Kairinen.

Il vantaggio finlandese vede concretizzarsi il raddoppio con il calciatore del Palermo Joel Pohjanpalo. Lituania che accorcia le distanze al minuto 39 con la rete di Kucys ben servito da Dolznikov. (Marco Genduso)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: SI GIOCA!

Abbiamo già evidenziato che oggi Lituania Finlandia sarà la prima partita per i risultati qualificazioni mondiali 2026. Sfida tra due nazioni che si affacciano sul mar Baltico, sarebbe magari più affascinante inventando un mix di sport nel quale i lituani giochino a basket e i finlandesi a hockey su ghiaccio, nel calcio invece onestamente non possiamo dire che sia una partita di cartello, tanto che entrambe le nazionali condividono il sogno di partecipare per la prima volta alla fase finale di un Mondiale, compito che resta molto difficile in Europa.

Qui infatti l’allargamento è stato minimo, portando a 16 il numero di squadre del Vecchio Continente che potranno partecipare alla fase finale della Coppa del Mondo dell’anno prossimo. La missione resta complicata, anche perché nel girone G ci sono un paio di nazionali certamente sulla carta più quotate e serve almeno il secondo posto per i playoff, ma la partita merita di essere seguita comunque, perché aprirà per oggi i risultati qualificazioni mondiali 2026! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: LA SECONDA GIORNATA!

Dopo la domenica dedicata alla Nations League, in questa finestra molto particolare ecco che oggi lunedì 24 marzo 2025 tornano a farci compagnia i risultati qualificazioni mondiali 2026, con la seconda giornata dei gironi che erano scesi in campo per la prima volta venerdì scorso. L’obiettivo finale saranno i 16 posti riservati alla Uefa ai Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico, sperando che i rapporto tesissimi fra i tre Paesi organizzatori non causino problemi da qui all’estate prossima. Per il momento però è meglio parlare di calcio e allora eccoci alla caccia del primo posto nei 12 gironi, mentre gli ultimi quattro posti saranno in palio nei playoff di marzo 2026.

Sappiamo che in questa fase ci sono gironi già cominciati, altri che giusto ieri in pratica hanno acquisito la loro composizione definitiva e chi parteciperà a giugno alla Final Four di Nations League addirittura debutterà solamente il prossimo mese di settembre per i risultati qualificazioni mondiali 2026. Una situazione molto particolare, ma che non toglie interesse al programma di questo lunedì, con sei partite in programma a partire dalle ore 18.00 con Lituania Finlandia, poi le altre alle ore 20.45.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: COSA CI ATTENDE OGGI?

Ecco allora che per i risultati qualificazioni mondiali 2026 uno dei tre gironi in campo oggi ha scoperto solamente ieri il nome della sua testa di serie, mentre negli altri due le squadre erano tutte già definite, ma ce n’è una che è stata impegnata negli spareggi di Nations League, la costante è quindi che stasera in ognuno dei tre gironi avremo quattro squadre che hanno già giocato due partite e la quinta che è invece ancora ferma a zero. Nel girone G, oltre alla partita del tardo pomeriggio, avremo Polonia Malta, che vedrà logicamente i polacchi come grandi favoriti.

I risultati qualificazioni mondiali 2026 ci offriranno poi le due partite per il girone H, cioè Bosnia Cipro e San Marino Romania, una missione ai limiti del possibile per la Nazionale del Titano contro la Romania, a caccia naturalmente dei 3 punti nella trasferta nella nostra penisola, infine nel girone K avremo Albania Andorra e soprattutto Inghilterra Lettonia, con i Leoni britannici che, come abbiamo già ampiamente evidenziato venerdì scorso, sono l’unica big del calcio europeo già in lizza per le qualificazioni in questo mese di marzo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, 2^ GIORNATA

GIRONE G

Ore 18.00 Lituania Finlandia 1-2

Ore 20.45 Polonia Malta

GIRONE H

Ore 20.45 Bosnia Cipro

Ore 20.45 San Marino Romania

GIRONE K

Ore 20.45 Albania Andorra

Ore 20.45 Inghilterra Lettonia

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI