RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: ATTENTI ALLA NORVEGIA!

Oggi martedì 25 marzo 2025 dovremo stare particolarmente attenti ai risultati qualificazioni mondiali 2026, da qualche giorno anche per l’Europa è cominciato il cammino verso i Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico e oggi scenderanno in campo tre gruppi, compreso il girone I, che nel frattempo abbiamo scoperto essere quello dell’Italia, a causa dell’eliminazione contro la Germania in Nations League. Lo spauracchio dovrebbe essere la Norvegia, che sabato ha debuttato vincendo per 0-5 in Moldavia, mentre nell’altra partita Israele ha battuto per 2-1 l’Estonia.

Oggi in questo girone per i risultati qualificazioni mondiali 2026 si comincerà già alle ore 18.00 con Moldavia Estonia, che obiettivamente dovrebbe essere la sfida fra i due “anelli deboli”, mentre alle ore 20.45 avremo Israele Norvegia, che ci dirà se davvero i vichinghi saranno in prospettiva la nostra unica grande rivale oppure se bisognerà stare attenti anche a Israele, che di recente abbiamo già affrontato in Nations League e comunque è una discreta Nazionale. A giugno poi il nostro debutto sarà immediatamente a Oslo contro la Norvegia, match già delicatissimo verso l’obiettivo del sospirato ritorno ai Mondiali.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: ECCO GLI ALTRI GIRONI

Abbiamo logicamente messo al centro dell’attenzione il girone che ci interessa maggiormente, ma per i risultati qualificazioni mondiali 2026 dobbiamo presentare anche il programma degli altri due gironi che scenderanno in campo oggi, nella serata che chiude questa particolare finestra di marzo, suddivisa fra la Nations League e i primi incontri di qualificazione. La squadra più significativa potrebbe essere la Repubblica Ceca, che scenderà in campo alle ore 20.45 a Gibilterra per il girone L, con tutti i favori del pronostico.

Sempre nello stesso gruppo avremo anche Montenegro Isole Far Oer, con i balcanici favoriti ma attenzione alla Nazionale del piccolo arcipelago danese, che ha già lottato con grande onore in Repubblica Ceca sabato, perdendo solamente per 2-1. Infine il girone J, con Liechtenstein Kazakistan che è una sfida tra gli estremi opposti come estensione territoriale e Macedonia del Nord Galles che potrebbe invece essere certamente più intrigante tecnicamente, poi ritroveremo i risultati qualificazioni mondiali 2026 a giugno, compresa l’Italia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, 2^ GIORNATA

GIRONE I

Ore 18.00 Moldavia Estonia

Ore 20.45 Israele Norvegia

GIRONE J

Ore 20.45 Liechtenstein Kazakistan

Ore 20.45 Macedonia del Nord Galles

GIRONE L

Ore 20.45 Gibilterra Repubblica Ceca

Ore 20.45 Montenegro Isole Far Oer

