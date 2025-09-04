Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score delle otto partite che si giocano giovedì 4 settembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: SI RIPARTE!

Con i risultati qualificazioni Mondiali 2026 finalmente si riparte: dopo la sosta estiva, se così possiamo chiamarla, giovedì 4 settembre si giocano le prime otto partite di questa nuova finestra, coinvolti quattro gironi e ce ne sono due che aprono le danze questa sera, perché sono quelli formati da quattro nazionali.

Bisogna infatti ricordare che nel sorteggio è stato tenuto conto delle squadre che hanno dovuto affrontare la fase a eliminazione diretta della Nations League, e soprattutto di quelle che hanno raggiunto la semifinale; dunque ci sono dei raggruppamenti che non hanno ancora visto la luce e lo fanno adesso.

Sarà un percorso più breve, ma non per questo meno intenso almeno sulla carta; riguardo le sfide del giorno, che prendono il via alle ore 16:00 con Kazakhstan Galles, possiamo citare almeno due partite di grande interesse per il primo posto.

Nel girone G sicuramente Olanda Polonia, nazionali appaiate a 6 punti alle spalle della Finlandia che per questo turno riposa e dunque può essere sorpassata o magari agganciata da entrambe; poi nei risultati qualificazioni Mondiali 2026 vedremo cosa farà appunto il Galles in Kazakhstan, perché i Dragoni allo stesso modo possono scavalcare la Macedonia del Nord e intanto devono tenere alle spalle il Belgio.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: ECCO GERMANIA E SPAGNA

La grande attesa odierna con i risultati qualificazioni Mondiali 2026 è soprattutto per due big: non abbiamo ancora visto all’opera Germania e Spagna perché, appunto, avendo fatto strada in Nations League sono state inserite nei gironi da quattro nazionali. Per i tedeschi, il cui ultimo trionfo internazionale risale al Mondiale di 11 anni fa, l’esordio non è troppo morbido: si va in Slovacchia, tecnicamente in questa partita dovrebbe esserci il primo incrocio per stabilire il primo posto nel girone A con la Germania chiaramente favorita, ma che deve dimostrare come anche il nuovo ciclo possa essere vincente.

Avremo poi la Spagna che va in Bulgaria, nel girone E: la Roja, campione d’Europa in carica, in questo momento è la nazionale di riferimento ma deve stare attenta perché in fase di sorteggio non ha pescato benissimo, trovando infatti sulla sua strada Georgia e Turchia che possono certamente creare dei problemi. Anche qui comunque non ci possiamo nascondere e dire che la Spagna di Luis De La Fuente è la candidata numero 1 a vincere il raggruppamento e volare direttamente in Coppa del Mondo, vedremo cosa succederà questa sera con i risultati qualificazioni Mondiali 2026…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE A

Ore 20:45 Lussemburgo Irlanda del Nord

Ore 20:45 Slovacchia Germania

CLASSIFICA: Germania 0, Irlanda del Nord 0, Lussemburgo 0, Slovacchia 0

GIRONE E

Ore 18:00 Georgia Turchia

Ore 20:45 Bulgaria Spagna

CLASSIFICA: Bulgaria 0, Georgia 0, Spagna 0, Turchia 0

GIRONE G

Ore 18:00 Lituania Malta

Ore 20:45 Olanda Polonia

CLASSIFICA: Finlandia 7, Olanda 6, Polonia 6, Lituania 2, Malta 1

GIRONE J

Ore 16:00 Kazakhstan Galles

Ore 20:45 Liechtenstein Belgio

CLASSIFICA: Macedonia del Nord 8, Galles 7, Belgio 4, Kazakhstan 3, Liechtenstein 0