Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, domenica 16 novembre 2025

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: VIA ALL’ULTIMA GIORNATA

I risultati qualificazioni Mondiali 2026 oggi, domenica 16 novembre 2025, daranno il via all’ultima giornata della prima fase per quanto riguarda la zona europea. Da oggi a martedì quindi ci attende l’ultimo round di partite e tutti i verdetti che vanno ancora stabiliti nelle classifiche dei gironi di conseguenza diventeranno definitivi.

Fra i primi gruppi a concludersi c’è quello dell’Italia, collocata all’ultima giornata e quindi collocata a San Siro c’era la partita più attesa che naturalmente è Italia Norvegia, lo straordinario rendimento degli scandinavi in questi mesi tuttavia ha drasticamente ridotto il ruolo del match nell’economia del girone.

Questo è naturalmente il rischio insito in queste competizioni: avere la partita più “bella” all’ultima giornata può renderla un vero e proprio spareggio ma anche renderla niente più che una sorta di amichevole di lusso con ben poco in palio se i verdetti sono già decisi nei risultati qualificazioni Mondiali 2026.

Ad esempio, l’Inghilterra è stata l’unica squadra europea capace di qualificarsi matematicamente addirittura con due giornate d’anticipo, così per i Leoni britannici entrambe le partite della finestra di novembre nel girone K sono diventate di fatto delle amichevoli aggiuntive, importanti solo per la caccia delle avversarie a un posto ai playoff di marzo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: INGHILTERRA SHOW

Naturalmente per tagliare il traguardo con così grande anticipo non servono solo i propri meriti, ma anche la “collaborazione” altrui, il girone K ne è esempio perfetto nei risultati qualificazioni Mondiali 2026 perché l’Albania e la Serbia, oltre a perdere la partita d’andata contro gli inglesi, hanno anche lasciato altri punti per strada, riducendosi a lottare solo fra di loro per il secondo posto di questo gruppo che al momento del sorteggio fece scalpore proprio per l’inserimento di albanesi e serbi insieme, nonostante la fiera rivalità che oppone praticamente da sempre le due nazioni.

L’Inghilterra ha ringraziato e ne ha approfittato, comunque conferito perché ha vinto sei partite su sei, anche se a volte facendo giusto il minimo indispensabile, vedi le risicate vittorie contro Andorra, fanalino di coda del gruppo. Verrebbe da dire che se la Norvegia avesse fatto gli stessi risultati dell’Inghilterra ci sarebbero state più speranze per gli Azzurri, che invece hanno dovuto fare i conti anche con le goleade degli scandinavi contro le rivali più deboli del nostro girone nei risultati qualificazioni Mondiali 2026…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE D

Ore 18.00 Azerbaigian Francia

Ore 18.00 Ucraina Islanda

GIRONE F

Ore 15.00 Portogallo Armenia

Ore 15.00 Ungheria Irlanda

GIRONE I

Ore 20.45 Israele Moldavia

Ore 20.45 Italia Norvegia

GIRONE K

Ore 18.00 Albania Inghilterra

Ore 18.00 Serbia Lettonia

