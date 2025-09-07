Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, domenica 7 settembre 2025

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: VIA ALLA SESTA GIORNATA

Oggi, domenica 7 settembre 2025, per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 sarà una giornata significativa nella zona europea, perché scenderanno in campo ben quattro gironi che avevamo già visto protagonisti giovedì sera per il loro turno precedente e che di conseguenza aprono la sesta giornata di questo cammino, che poi ci terrà compagnia fino a martedì con gli altri gruppi.

Essendo un giorno festivo si giocherà a vari orari, con partite fin dalle ore 15.00 del pomeriggio, quando però sarà in realtà in programma solamente Georgia Bulgaria per il girone E, passando per la fascia delle ore 18.00 e fino alle partite che invece si giocheranno alle ore 20.45, comprese quelle di Germania e Spagna.

Dobbiamo allora ricordare che proprio i gironi di tedeschi e spagnoli sono fra quelli cominciati solamente in questo mese di settembre per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, dal momento che coinvolgono le squadre che fino allo scorso giugno erano state protagoniste della Final Four della Nations League poi vinta dal Portogallo.

Magari c’è un pizzico di rimpianto soprattutto nei confronti dei tedeschi, perché il girone A sarebbe stato il nostro se fosse stata l’Italia ad andare avanti in Nations League, ma così non è stato e allora questa sera potremo seguire Germania Irlanda del Nord, con i padroni di casa naturalmente più che favoriti nel pronostico.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: LE PARTITE DA SEGUIRE OGGI

I gironi composti da sole quattro squadre sono delicati, perché l’esito di ogni singola partita potrà incidere molto sul cammino complessivo: i risultati qualificazioni Mondiali 2026 si annunciano quindi molto intriganti per tutte le Nazionali di questi gruppi, specie quando arrivano partite come Turchia Spagna, che nel girone E per le Furie Rosse potrebbe essere una trappola molto insidiosa sulla strada verso il torneo iridato dell’anno prossimo in America. Molti occhi saranno quindi puntati sullo stadio di Konya per il big-match della domenica.

Tra le altre squadre da seguire con attenzione per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 oggi ci saranno senza dubbio Olanda e Belgio, ma in questi casi nei panni delle favorite d’obbligo per le rispettive partite. Infatti nel girone G alle ore 18.00 avremo Lituania Olanda, mentre il gruppo J alle ore 20.45 ci proporrà Belgio Kazakistan. Le due Nazionali “cugine” del Benelux avranno due partite da vincere per fare un passo avanti concreto verso i Mondiali della prossima estate…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE A

Ore 20.45

Germania Irlanda del Nord

Lussemburgo Slovacchia

GIRONE E

Ore 15.00

Georgia Bulgaria

Ore 20.45

Turchia Spagna

GIRONE G

Ore 18.00

Lituania Olanda

Ore 20.45

Polonia Finlandia

GIRONE J

Ore 18.00

Macedonia del Nord Liechtenstein

Ore 20.45

Belgio Kazakistan

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI