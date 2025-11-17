Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, lunedì 17 novembre 2025

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: TUTTI IN CAMPO!

Niente appuntamenti al pomeriggio, sarà tutto stasera per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 e allora le partite del giorno avranno inizio tutte fra pochissimi minuti. Abbiamo parlato delle Nazionali più blasonate, all’estremo opposto sicuramente c’è Gibilterra, che è membro della Uefa dal 2013 e della Fifa dal 2016, per cui partecipa alle varie sessioni di qualificazioni solo da pochi anni e non è mai nemmeno andata vicina all’obiettivo, che verosimilmente resterà una chimera quando si parla di fasi finali di Mondiali o Europei.

In Nations League c’è già stata una promozione in Lega C seguita dalla successiva retrocessione con ritorno in Lega D, ma ovviamente si tratta di un traguardo nemmeno lontanamente paragonabile a quella che sarebbe la partecipazione a un grande torneo. Motivo d’orgoglio è la squadra di club Lincoln Red Imps, che per due volte è approdata alla fase principale della Conference League, ma adesso queste curiosità su Gibilterra devono lasciare senza indugio lo spazio ai risultati qualificazioni Mondiali 2026! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRE GIRONI IN CAMPO

Sei partite, tre gironi, tutti in campo alle ore 20.45 per una serata davvero intensa oggi, lunedì 17 novembre 2025, per i risultati qualificazioni Mondiali 2026. Siamo ormai all’ultima giornata della prima fase in Europa, molti continenti d’altronde hanno già chiuso i propri cammini e siamo ormai agli sgoccioli, salvo i playoff che saranno a marzo 2026, sia in Europa sia nelle altre sfide intercontinentali.

Restiamo però alla stretta attualità, stasera ci sarà molto da decidere nelle classifiche dei gironi che scenderanno in campo, ad esempio ci saranno tanti occhi puntati sulla Red Bull Arena di Lipsia, dove si giocherà Germania Slovacchia, che sicuramente sarà la partita di cartello di questo intenso lunedì sera tra le due capolista a pari merito.

D’altronde il girone A era iniziato con la vittoria della Slovacchia per 2-0 a Bratislava contro i favoriti tedeschi il 4 settembre scorso, dalla prima all’ultima giornata in due mesi e mezzo per emettere il verdetto determinante di questo girone per i risultati qualificazioni Mondiali 2026.

Questo è il giorno più leggero dell’ultima giornata, ieri avevano giocato quattro gironi e domani saranno invece addirittura cinque, ma non mancano i nomi di spicco, oltre alla Germania possiamo citare Olanda e Croazia, accomunate dall’essere state finaliste ma senza mai vincere la Coppa del Mondo – nel caso dei Paesi Bassi per ben tre volte.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: LE NAZIONI COPERTINA

Per l’Olanda ci sarebbe da notare l’andamento schizofrenico nei Mondiali di questo secolo: raramente l’Olanda è stata comprimaria, o ha fatto cammini splendidi, come il secondo posto del 2010 e il terzo del 2014, oppure è stata clamorosa assente, come nel 2002 e nel 2018. Ecco allora che oggi gli Orange saranno al centro di tanti sguardi per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 con un match teoricamente molto semplice per chiudere il girone G, in casa contro la Lituania per ratificare un pass di fatto già preso.

La Croazia debuttò come Nazionale indipendente con un clamoroso terzo posto nel 1998, poi ha passato qualche anno meno esaltante ma di recente è tornata al centro del mondo con la finale del 2018 e il terzo posto del 2022, in totale fanno tre podi negli ultimi sette Mondiali, dato straordinario per un Paese così piccolo. Oggi la chiusura del girone L per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 sarà contro il Montenegro, un derby slavo nel quale però i padroni di casa non hanno più alcuna possibilità mentre gli ospiti sono già promossi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE A

Ore 20.45 Germania Slovacchia

Ore 20.45 Irlanda del Nord Lussemburgo

GIRONE G

Ore 20.45 Malta Polonia

Ore 20.45 Olanda Lituania

GIRONE L

Ore 20.45 Montenegro Croazia

Ore 20.45 Repubblica Ceca Gibilterra

CLICCA PER LE CLASSIFICHE