Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, sabato 15 novembre 2025

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: SPAGNA IN COPERTINA

Nuovo giorno in compagnia dei risultati qualificazioni Mondiali 2026 oggi, sabato 15 novembre 2025: anche per i gironi che ancora mancano all’appello siamo alla penultima giornata, da domani a martedì infine avremo l’ultimo giro di partite. Tempo quindi di verdetti, le classifiche dei gironi sono sempre più delineate e oggi potremmo avere qualche notizia certa.

Saranno ben quattro i gironi che scenderanno in campo nelle prossime ore, molto vicine al traguardo sono ad esempio la Svizzera e la Spagna, entrambe prime con tre punti di vantaggio sulla seconda dei rispettivi gironi. La Svizzera ospita la Svezia in quello che sulla carta sembrerebbe un big-match, ma gli scandinavi sono stati finora una delusione, ultimi con un solo punto.

La Spagna invece andrà in Georgia, ma è la Turchia di Vincenzo Montella l’unica possibile rivale rimasta per i campioni d’Europa in carica, che finora in questo girone vantano quattro vittorie in altrettante partite giocate, con 15 gol segnati e nessuno subito, una marcia trionfale che dovrebbe avere un epilogo scontato.

Questi sono i due gironi più definiti fra quelli che sono in programma oggi per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, gli altri tre gruppi invece presentano situazioni che potrebbero essere più incerte e allora adesso diamo spazio a una breve analisi delle situazioni in questi gironi che hanno ancora molto da dirci.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: GIRONI COMBATTUTI

Un caso particolare per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 è quello del girone J, dove il Belgio ha un solo punto di vantaggio sulla Macedonia del Nord, che però oggi riposa. Kazakistan Belgio potrebbe quindi essere per gli ospiti l’occasione buona per chiudere i conti con un successo. Ecco allora che l’incertezza è maggiore negli ultimi due gruppi che dobbiamo ancora presentare. Nel girone H l’Austria ha due punti di vantaggio sulla Bosnia, ma a parità di partite giocate, quindi deve evitare passi falsi.

Oggi Cipro Austria e Bosnia Romania potrebbero dirci molto, anche se ovviamente non è da escludere che tutto si decida solamente nell’ultimo turno. Scenario questo che è ancora più probabile per il girone C, dove Danimarca e Scozia hanno dieci punti a testa. Oggi il turno è più favorevole ai nordici che ospitano la Bielorussia, mentre gli scozzesi saranno di scena in Grecia. Sarà il giorno giusto per un allungo? Ce lo diranno i risultati qualificazioni Mondiali 2026…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE B

Ore 20.45 Slovenia Kosovo

Ore 20.45 Svizzera Svezia

GIRONE C

Ore 20.45 Danimarca Bielorussia

Ore 20.45 Grecia Scozia

GIRONE E

Ore 18.00 Georgia Spagna

Ore 18.00 Turchia Bulgaria

GIRONE H

Ore 18.00 Cipro Austria

Ore 20.45 Bosnia Romania

GIRONE J

Ore 15.00 Kazakistan Belgio

Ore 18.00 Liechtenstein Galles

