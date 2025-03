RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Stiamo per dare il via ai risultati qualificazioni Mondiali 2026, oggi si parte con Liechtenstein Macedonia del Nord ma noi facciamo un salto in avanti, abbiamo parlato di Norvegia e Repubblica Ceca che mancano all’appuntamento con la fase finale del torneo da parecchio tempo. Per i cechi sono di fatto vent’anni, per gli scandinavi addirittura 28: la curiosità è legata al fatto che per entrambe l’ultima partita è stata contro l’Italia, i gol di Marco Materazzi e Filippo Inzaghi avevano eliminato la Repubblica Ceca nel girone del 2006, primo ideale passo del nostro percorso trionfale, mentre Christian Vieri aveva fatto fuori la Norvegia agli ottavi, nel 1998.

Al netto di questo, nelle qualificazioni di quattro anni fa la Norvegia era arrivata terza nel suo girone, con 18 punti: davanti a sé si era trovata l’Olanda e la sorprendente Turchia. Peggio la Repubblica Ceca, 14 punti alle spalle di Belgio e Galles, ma i mitteleuropei erano andati al playoff grazie al percorso in Nations League; tuttavia avevano pescato la Svezia, che aveva avuto la meglio ai tempi supplementari grazie al gol dell’ex Palermo Robin Quaison. Adesso vedremo se entrambe riusciranno a fare meglio spezzando il lungo digiuno, noi possiamo finalmente metterci comodi perché per i risultati qualificazioni Mondiali 2026 si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

SCINTILLE IN CAMPO!

Si continua a giocare per i risultati qualificazioni Mondiali 2026: aspettiamo sempre alcune delle big che, come noto, domani affronteranno il ritorno dei quarti di Nations League e tra queste c’è anche l’Italia, intanto però il programma procede con la prima giornata di un percorso che sarà molto lungo.

Le partite di sabato 22 marzo iniziano alle ore 15:00 con Liechtenstein Macedonia del Nord; alle ore 18:00 spazio a Montenegro Gibilterra e Moldavia Norvegia, poi alle ore 20:45 ecco Galles Kazakhstan, Repubblica Ceca Far Oer e Israele Estonia, sono coinvolti i gironi J, L e I e occhio, perché quest’ultimo potrebbe essere quello dell’Italia.

Possiamo allora partire da qui per analizzare i risultati qualificazioni Mondiali 2026: ai tempi del sorteggio avevamo detto che gli azzurri, come le altre nazionali impegnate nella Nations League, avrebbero conosciuto definitivamente il loro percorso dopo i quarti. Qualora l’Italia venisse eliminata dalla Germania, finirebbe nel girone da cinque che è appunto il gruppo I: osserveremo con attenzione soprattutto la Norvegia, la nazionale con cui verosimilmente ci giocheremo il primo posto in classifica e dunque la qualificazione diretta, una squadra con grandi individualità ma che come gruppo deve ancora crescere. Staremo a vedere…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: LE POSSIBILI SORPRESE

Nei risultati qualificazioni Mondiali 2026, per quanto riguarda le partite di oggi, ci sono potenziali sorprese: ad esempio il Kazakhstan, che ultimamente ha fatto faville in Nations League e non è andato troppo lontano da una storica qualificazione agli Europei, una nazionale in crescita cui naturalmente manca ancora parecchio per “arrivare”, ma che intanto nel gruppo J potrebbe rubare qualche punto alla Macedonia del Nord e al Galles, che con un Belgio in una fase di stallo si giocano parecchio e forse anche la prima posizione, dunque con qualificazione diretta.

Alla ricerca di un definitivo salto di qualità abbiamo anche Montenegro e Repubblica Ceca: la nazionale balcanica ha avuto momenti di qualità sia pur senza raggiungere l’obiettivo (a volte per un soffio), i mitteleuropei dopo aver fatto furore a cavallo dei due secoli si sono persi per strada e infatti non giocano i Mondiali addirittura dal 2006 (unica partecipazione di sempre).

Una sorta di rinascita c’era stata con i quarti agli Europei del 2021 ma poi nell’edizione seguente è arrivata una deludente eliminazione al girone, tuttavia anche qui possiamo parlare di qualche elemento in grado di dare una svolta sia pure in un periodo di ricostruzione. L’esordio casalingo contro le Far Oer, nei risultati qualificazioni Mondiali 2026, non dovrebbe costituire problemi e diciamo che la speranza sarebbe quella di pescare la Croazia invece che la Francia…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: 1^ GIORNATA

GRUPPO J

Ore 15:00 Liechtenstein Macedonia del Nord 0-0

Ore 20:45 Galles Kazakhstan

GRUPPO L

Ore 18:00 Montenegro Gibilterra

Ore 20:45 Repubblica Ceca Far Oer

GRUPPO I

Ore 18:00 Moldavia Norvegia

Ore 20:45 Israele Estonia

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI