Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano venerdì 14 novembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: TOCCA A GERMANIA, OLANDA E CROAZIA!

Si torna in campo per i risultati qualificazioni Mondiali 2026, siamo naturalmente alle partite di venerdì 14 novembre e anche per questi tre gironi bisogna riferire che è la penultima giornata, dunque verdetti attesi e che potrebbero arrivare anche questa sera in materia di qualificazione diretta o viaggio verso i playoff.

Possiamo individuare soprattutto tre big: nel girone A la Germania si è decisamente complicata la vita e ha gli stessi punti della Slovacchia, vale a dire 9, gioca in Lussemburgo ma la sua rivale è in casa contro l’Irlanda del Nord e quindi potrebbe essere tutto rimandato alla prossima giornata, molto facilmente.

Nel girone L la Croazia ha una gran bella occasione: ospita le Far Oer che però stanno stupendo tutti, terzo posto a quota 12 punti e una grande possibilità di fare la storia, anche se naturalmente sarà molto difficile, comunque sarebbe pronta ad approfittarne la Repubblica Ceca che contro questa piccola nazionale ha perso.

Infine il girone G, dove spunta il big match: Polonia Olanda vale tantissimo perché con un pareggio gli orange sarebbero sostanzialmente certi della qualificazione, ma la nazionale dell’Est Europa può ancora rimettere tutto in discussione nei risultati qualificazioni Mondiali 2025, dunque vedremo cosa succederà in campo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE: VERSO I VERDETTI

Si avvicina il momento dei risultati qualificazioni Mondiali 2026, certamente vale la pena fare un approfondimento sul girone G perché come già visto si gioca la sfida diretta, dobbiamo dire che la Finlansia potrebbe provare a fare il colpo grosso ma solo relativamente, perché è terza a -3 dalla Polonia, ospita Malta e potrebbe ancora sperare nell’aggancio alla seconda piazza, ma avrebbe bisogno di una goleada visto che la differenza reti è sfavorevole e non di poco. A tale proposito, all’Olanda potrebbe bastare un pareggio perché ha un +19 contro il +6 della Polonia: orange in una botte di ferro dunque, senza discussioni.

La Polonia rischia di mancare la qualificazione, che comunque potrebbe avvenire attraverso i playoff: si tratta di una nazionale che nel corso di questi gironi riesce sempre a dire la sua, ma quando arrivano gli appuntamenti con le fasi finali è raramente competitiva e sta anche vivendo la fine dell’era legata a Robert Lewandowski. Vedremo allora, certamente bisogna tenere d’occhio la situazione di una Germania parsa decisamente in calo nelle ultime uscite, ma sempre con ampie possibilità di vincere il girone A in questi risultati qualificazioni Mondiali 2026.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

GIRONE A

Ore 20:45 Lussemburgo Germania

Ore 20:45 Slovacchia Irlanda del Nord

CLASSIFICA: Germania 9, Slovacchia 9, Irlanda del Nord 6, Lussemburgo 0

GIRONE G

Ore 18:00 Finlandia Malta

Ore 20:45 Polonia Olanda

CLASSIFICA: Olanda 16, Polonia 13, Finlandia 10, Lituania 3, Malta 0

GIRONE L

Ore 20:45 Gibilterra Montenegro

Ore 20:45 Croazia Far Oer

CLASSIFICA: Croazia 16, Repubblica Ceca 13, Far Oer 12, Montenegro 6, Gibilterra 0