Risultati qualificazioni mondiali, classifiche/ Diretta gol live score (30 marzo)

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: IN CAMPO PORTOGALLO, OLANDA E RUSSIA

Dopo il lunedì di pausa, tornano grandi protagonisti i risultati delle qualificazioni mondiali: oggi martedì 30 marzo 2021 è infatti in programma la terza giornata dei gironi di qualificazione della zona europea verso i Mondiali Qatar 2022, torneranno dunque in campo i quattro gironi (A, E, G, H) che avevano giocato sabato la seconda giornata, mentre per gli altri gruppi (Italia compresa) dovremo aspettare domani. Si completa dunque un tour de force con tre partite in sei giorni, ma d’altronde non ci sono alternative dal momento che il calendario internazionale è davvero intasato: basti pensare che in questo 2021 avremo anche le Final Four della Nations League ad ottobre tra Milano e Torino e naturalmente a giugno-luglio la fase finale degli Europei, slittati dall’anno scorso, per capire che le finestre delle Nazionali saranno inevitabilmente piene di partite in questi mesi. Oggi dunque siamo già alla terza giornata – su un totale di dieci – e i risultati delle qualificazioni mondiali dunque inizieranno a definire classifiche sempre più significative.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, possiamo andare adesso a scoprire quali saranno le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati delle qualificazioni mondiali nella zona europea. Nel girone A avremo già alle ore 18.00 Azerbaigian Serbia, che sarà seguita alle ore 20.45 da Lussemburgo Portogallo, dunque favori del pronostico per le squadre in trasferta. Passando al girone E, qui avremo in programma due incontri alle ore 20.45, cioè Belgio Bielorussia e Galles Repubblica Ceca. Avremo poi impegnati anche due gruppi da sei squadre, nei quali di conseguenza avremo tre partite ciascuno: nel girone G triplice appuntamento alle ore 20.45 con Gibilterra Olanda, Montenegro Norvegia e Turchia Lettonia, infine nel girone H si comincerà già alle ore 18.00 con Cipro Slovenia, mentre alle ore 20.45 sarà la volta del fischio d’inizio per Croazia Malta e per Slovacchia Russia. Poi si tornerà in campo solamente a settembre, ma naturalmente per buona parte di queste Nazionali ci sarà prima la fase finale degli Europei.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.00

Azerbaigian Serbia

Ore 20.45

Lussemburgo Portogallo

GIRONE E

Ore 20.45

Belgio Bielorussia

Galles Repubblica Ceca

GIRONE G

Ore 20.45

Gibilterra Olanda

Montenegro Norvegia

Turchia Lettonia

GIRONE H

Ore 18.00

Cipro Slovenia

Ore 20.45

Croazia Malta

Slovacchia Russia

