Dovevano dare una spallata al governo di Giorgia Meloni, si sono trasformati nel più tragico dei boomerang. I cinque referendum su lavoro e cittadinanza non hanno chiamato alle urne nemmeno un terzo degli aventi diritto al voto. Disastro totale. Gli elettori hanno messo il sigillo sul fatto che non solo il Jobs Act, ma soprattutto la legislazione sul riconoscimento della cittadinanza vanno bene come sono. I referendum si sono dimostrati fallimentari non solo nella forma (quesiti astrusi, poco comprensibili nel sindacalese in cui erano formulati), ma soprattutto nella sostanza.

Se il leader Cgil Maurizio Landini voleva lanciare un’opa sul Pd ha mancato il bersaglio. E il Pd non guadagna dalla “landinizzazione”. Non va meglio per Elly Schlein. Se l’esito dei quattro referendum sul lavoro è stato schiacciante per i Sì (87% e più), quello sulla cittadinanza è diverso: 65,49% contro 34,51%. Il quesito sui “diritti civili”, il più vicino alla sensibilità della segreteria Pd, sostenuto da schiere di intellettuali, attori, personaggi tv e giornali progressisti, è quello che ha registrato la percentuale più alta di “No”.

Vuol dire che la normativa in vigore è bene accetta anche a parte della sinistra: un elettorato che su questi temi non è affatto un corpo unico. È dunque sbagliato pensare che essere di sinistra equivalga a essere anche acriticamente pro migranti. Su questo non solo il Pd dovrà aprire una riflessione.

Per il centrodestra il mancato raggiungimento del quorum è un successo atteso ma ora largamente certificato dalle urne. La maggioranza Meloni non ha alternative a livello nazionale.

Ciò tuttavia non significa che l’esecutivo possa cullarsi sugli allori. Nelle ultime settimane le difficoltà sono apparse evidenti, soprattutto in politica estera, nei rapporti con l’Unione Europea, gli Stati Uniti e Israele. Anche la dichiarazione della premier sul “vado alle urne ma non ritiro le schede” è sembrata un’arrampicata sugli specchi. La fiducia che gli elettori hanno ancora una volta accordato alla Meloni non è un assegno in bianco che non verrà mai riscosso, ma deve responsabilizzare la coalizione che sta mostrando un tasso crescente di litigiosità.

L’episodio più recente, solo apparentemente marginale, che ha mostrato il livello di contrasto interno al centrodestra è stato il congresso dei giovani di Forza Italia, il cui segretario nazionale Simone Leoni ha attaccato il generale leghista Roberto Vannacci su neri, disabili e gay. Lo scontro è stato amplificato dalla lettera aperta scritta dal padre di Leoni, che ha sconfessato il figlio. I video del congresso mostrano che Leoni jr ha ricevuto applausi scroscianti, quindi la sua nomina a segretario nazionale è frutto di un larghissimo consenso. Non va dimenticato che Forza Italia fino a un anno fa sosteneva un provvedimento “facilitatore” della cittadinanza, lo ius scholae, che ieri Tajani è tornato a rilanciare, dopo un lungo periodo nel cassetto. Fintanto che restò al centro del confronto politico, lo ius scholae aveva il benestare del Pd (e di Renzi).

Il partito degli eredi Berlusconi rappresenta di fatto ancora oggi – e più di ieri – una opposizione interna al centrodestra stesso, forse la principale perché la più insidiosa, che i maggiorenti della coalizione sbaglierebbero a minimizzare.

Infine, referendum a parte, l’esito dei ballottaggi conferma la tendenza negativa per la maggioranza registrata al primo turno. Matera a destra, Taranto a sinistra, ma le due città hanno pesi completamente diversi. Il lavoro della coalizione di governo per costruire una classe dirigente nelle realtà locali sarà ancora molto lungo.

