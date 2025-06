REFERENDUM 2025 SU LICENZIAMENTI E JOBS ACT: RISULTATI AFFLUENZA QUORUM IN DIRETTA, TUTTI GLI ORARI

Nella seconda e ultima giornata di urne aperte per i Referendum 2025 sale l’attesa per i risultati in arrivo dopo le ore 15 dai seggi: il Quesito n.1 sul Jobs Act e i licenziamenti nei contratti a tutele crescenti – come per come gli altri 4 quesiti al voto ieri e oggi, 9 giugno 2025 – attende il dato chiave dell’affluenza per capire se riuscirà a superare il quorum rendendo valida la votazione. In merito dunque al primo dei 5 quesiti, relativo ai licenziamenti illegittimi e sui contatti a tutele crescenti, al centro del Referendum abrogativo n.1 è inevitabilmente la riforma approvata dal Governo Renzi sul Jobs Act.

A differenza dei risultati in arrivo per i ballottaggi delle Elezioni Comunali – così come per il primo turno di Elezioni Amministrative in Sardegna – determinante per l’esito finale del Referendum n.1 è il quorum che riuscirà ad ottenere: occhi puntati dunque sulle ore 15 quando alla chiusura dei seggi i primi exit poll e proiezioni proveranno a dar conto dell’affluenza specifica di ogni quesito.

Mentre sui risultati specifici di Sì e No sulle schede, cruciale sarà vedere se si supererà quota 50% più uno degli aventi diritto di voto: dalle ore 16 in poi sul sito Eligendo del Viminale inizieranno ad arrivare i primi risultati in diretta del Referendum 2025 sui licenziamenti. A quel punto sapremo se il quesito avrà superato il vaglio del quorum o se invece sarà reso vano dall’astensione che, per Costituzione, è una legittima scelta come Sì e No.

IL TESTO DEL QUESITO N.1 SUL JOBS ACT: ECCO COME SI VOTA

Come spesso accade nei referendum di questi ultimi anni, il testo del quesito n.1 sul Referendum popolare 2025 contiene riferimenti di leggi e sentenze verso cui si rivolge l’eventuale abrogazione di parte della legge Jobs Act. Al cittadino viene infatti chiesto se è d’accordo con l’annullamento della legge 2015 – poi modificata tra aggiunte e sentenze della Corte Costituzionale – nella parte in cui tratta i licenziamenti illegittimi nei contratti di lavoro a tutele crescenti.

La scheda verde che si trova ancora questa mattina nei seggi assieme agli altri 4 quesiti presenta come sempre la possibilità di votare Sì o No, così come è legittimo presentarsi al proprio seggio chiedendo di ritirare alcune schede dei quesiti e non tutti: è infatti possibile chiedere di votare per il quesito n.1 del Referendum 2025 senza però ricevere le altre schede, e viceversa. Per conoscere il testo esatto e il facsimile della scheda elettorale sul Quesito n.1 ecco il link completo del Viminale.

Capire in questo caso come si vota il Referendum abrogativo 2025 non è complesso (anche se anti-intuitivo): se si vuole abrogare quella parte di legge – ovvero se si vuole cancellarla – occorre votare Sì, se invece si vuole tenerla così come si vota No (o si sceglie di non ritirare la scheda).

LE RAGIONI DEL SÌ E DEL NO (O CONTRO IL QUORUM) AL REFERENDUM QUESITO N.1

I proponenti e sostenitori del Sì al quesito n.1 vorrebbero abrogare alcune parti di quella legge per impedire le norme sui licenziamenti che ad oggi consentono il non reintegro del lavoratore rimosso (se in modo illegittimo) dopo il 2015. Il quesito del Referendum 2025 in materia Jobs Act chiede di poter annullare per sempre la disciplina sui licenziamenti in tutti i contratti a tutele crescenti: così facendo, se dovesse passare il Sì, si tornerebbe alla legislazione precedente, ovvero quella che prevedeva l’articolo 18 nello Statuto dei Lavoratori.

In quel modo per alcuni licenziamenti considerati nulli per legge potrebbe nuovamente tornare l’obbligo del reintegro della persona rimossa sul medesimo posto di lavoro, oltre al risarcimento economico (che è già previsto tra 6 e 36 mensilità anche nell’attuale norma del Jobs Act): chi sostiene il Sì nel quesito n.1 dei Referendum abrogativi (dalla CGIL al Pd fino a M5s e AVS) di fatto vuole modificare alla base la legge del Governo Renzi, tornando alla “vecchia” riforma Fornero del 2012 e soprattutto reinserire l’articolo 18 nello Statuto dei Lavoratori.

I sostenitori del Sì – praticamente l’intero mondo politico del Centrosinistra – puntano a “picconare” la legge, con il caso anomalo del Pd di Schlein che deciderebbe così di annullare una legge prodotta dal suo stesso partito.

Per questo motivo l’ala di minoranza riformista-liberale ha deciso di non sostenere il Referendum n.1, optando invece per la libertà di scelta (o No o astensione): sempre secondo i proponenti del Sì, con questo Quesito n.1 abrogato si rafforzerebbe la condizione dei lavoratori dipendenti, rendendolo meno “ricattabili” in materia di sicurezza e organizzazione del lavoro. Per chi invece sostiene il No all’abrogazione – e dunque spinge per non far superare il quorum di questo Quesito n.1 – occorre mantenere la riforma Jobs Act per come è, anche se da perfezionare, evitando di tornare indietro di 10 anni invertendo la rotta dell’occupazione che anche grazie a questa legge ha permesso una crescita nel mondo del lavoro.