RISULTATI REFERENDUM 2025 LICENZIAMENTI PICCOLE IMPRESE: RISULTATI AFFLUENZA QUORUM IN DIRETTA, TUTTI GLI ORARI

Cresce l’attesa per i risultati del Referendum 2025, che arriveranno al termine delle votazioni nella seconda giornata di apertura dei seggi, dopo la chiusura delle ore 15. Per il quesito n.2, quello con la scheda arancione, relativo alle tutele per i lavoratori delle piccole imprese, come per gli altri dovrà essere verificata l’affluenza alle urne, che decreterà il raggiungimento del quorum o al contrario, l’invalidità dei risultati per mancanza della maggioranza di elettori.

Questa, a differenza dei risultati dei ballottaggi per le elezioni comunali, dove sono previste, andrà valutata caso per caso su ogni singola questione prevista nelle richieste di abrogazione.

La legge in questione riguarda il lavoro e i licenziamenti, come quello della prima sul Jobs Act, ma stavolta nella norma riservata esclusivamente alle piccole imprese, che nello specifico hanno meno di 16 dipendenti. L’eventuale maggioranza di Sì o No, così come i dati sul quorum, potranno essere visualizzati dalle 16 in poi sul sito ufficiale del Viminale Eligendo.

IL TESTO DEL QUESITO N.2 SU LICENZIAMENTI PICCOLE IMPRESE: ECCO COME SI VOTA

La scheda arancione del Referendum 2025 è quella che contiene il quesito n.2 in merito alla norma di tutela per i dipendenti delle piccole imprese in caso di licenziamento ingiustificato. Come per il Jobs Act, anche per questa domanda il voto sarà abrogativo e cioè viene abolita la legge in questione, tornando al precedente quadro legislativo.

Nello specifico il testo chiede: “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108“, cioè una regola differente rispetto a quella per le medie e grandi aziende, con numero superiore a 15 lavoratori impiegati, che prevede un massimo di sei mensilità di indennizzo in caso di interruzione di rapporto definita illegittima da un giudice.

LE RAGIONI DEL SÌ E DEL NO (O CONTRO IL QUORUM) AL REFERENDUM QUESITO N.2

Sul quesito n.2 del Referendum 2025, quello riguardante l’abrogazione della legge che attualmente pone un massimo di sei mensilità di risarcimento in caso di licenziamento individuale nelle piccole imprese, si sono espresse sia parti politiche che sindacati a favore o contrari a seconda delle motivazioni.

Chi ha invitato gli elettori a votare Sì, prevalentemente i partiti di sinistra e la Cgil, sostiene che l’abolizione della legge potrebbe tutelare maggiormente i dipendenti, perchè nel caso di eliminazione del vincolo, si lascerebbe ampio spazio alle decisioni dei giudici in merito agli indennizzi, che potrebbero quindi superare di gran lunga gli importi stabiliti.

Per il No e per l’astensione al voto invece sono stati principalmente i partiti di maggioranza e gli enti di rappresentanza degli imprenditori, che hanno sottolineato come non porre limiti ad eventuali risarcimenti ai lavoratori, potrebbe in alcuni casi aggravare la situazione economica di moltissime piccole aziende. Inoltre sono stati evidenziati rischi di aumento dei tempi per le cause nell’ambito dei licenziamenti, con conseguenti costi che potrebbero ripercuotersi sui dipendenti stessi con contratti ancora in corso.