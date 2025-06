Si avvicina il momento per conoscere tutti i risultati Referendum 2025, che hanno posto cinque differenti domande in materia di lavoro e cittadinanza, con le consultazioni che si sono già tenute nella giornata di ieri e proseguiranno fino alle ore 15:00 di oggi, lunedì 9 giugno 2025: tra i cinque quesiti, questo articolo si soffermerà solamente sul numero 4, dedicato alla sicurezza sul lavoro, con la nostra consueta diretta che ci accompagnerà dai primi exit poll e proiezioni – quando sapremo anche maggiori dettagli sull’affluenza complessiva – fino ai veri e propri risultati; mentre gli altri quattro quesiti sono stati trattati a parte in articoli simili a questo, che potete facilmente trovare tra queste pagine.

Prima di entrare nel vivo dell’attesa per i risultati, è sempre utile ricordare che le consultazioni al centro dei Referendum 2025 sono sempre abrogative e mirano a eliminare alcune parti di determinate leggi: affinché si arrivi a un’effettiva modifica del testo normativo, deve vincere il “Sì”, con il “No” che lascerebbe potenzialmente tutto invariato; mentre, affinché il voto sia valido (indipendentemente dall’esito), è necessario che si raggiunga il quorum del 50%+1 degli elettori che hanno deciso di esprimere una preferenza.

VERSO I RISULTATI REFERENDUM 2025: IL QUESITO NUMERO 4 SULLA SICUREZZA LAVORO E TUTTE LE RAGIONI DEL “SÌ” E DEL “NO”

Soffermandosi sul solo quesito numero 4 dei Referendum 2025, potrebbe esservi utile ricordare che tratta di sicurezza sul lavoro: il nodo verte attorno alla responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore nel pagare lo stipendio e le cure mediche al dipendente che si è infortunato sul luogo di lavoro, con particolare riferimento all’esclusione del committente nel caso in cui l’infortunio sia legato a “rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici”.

I sostenitori del “Sì” ai Referendum 2025 vorrebbero eliminare quest’ultimo vincolo di esclusione, chiedendo che il committente sia sempre e comunque considerato tra i soggetti della responsabilità solidale per il lavoratore: l’idea alla base è che, in questo modo, il committente sarebbe potenzialmente invogliato a vigilare con maggiore attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, scoraggiando – sempre teoricamente – anche il ricorso ad appalti in nero.

D’altra parte, i sostenitori del “No” – che talvolta suggeriscono agli elettori di evitare di presentarsi alle urne, facendo prevalere l’astensionismo utile per evitare che si raggiunga il quorum e basti anche un solo voto in più del partito del “Sì” per far passare l’abrogazione – ritengono che il quesito numero 4 dei Referendum 2025 rischi di disincentivare il ricorso agli appalti, di estendere inutilmente i soggetti della responsabilità solidale e di chiedere al committente un impegno esterno alle sue competenze.