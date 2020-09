Risultati Reggio Calabria, Matera, Crotone: Elezioni Comunali 2020/ Liste e sindaci

Dopo i risultati di referendum ed elezioni regionali, è il momento di concentrarsi sulle amministrative 2020, in particolare quelle che riguardano il Sud Italia. Questa mattina, infatti, cominciano gli scrutini per le elezioni comunali. Sono 1.777 i Comuni in cui si elegge un nuovo sindaco, tra questi ci sono 18 capoluoghi di Provincia e 3 di Regione. Ci sono sfide molto aperte, come quella di Reggio Calabria che si avvia al ballottaggio per la prima volta nella storia dopo la riforma. Secondo quanto indicato dagli exit poll di consorzio Opinio Italia per la Rai, si profila un testa a testa serrato tra Antonino Minicuci del centrodestra e l’uscente di centrosinistra Giuseppe Falcomatà, in quanto entrambi vengono dati in una forbice tra il 31 e il 35%. A seguire Angela Marcianò con un forbice tra 10% e 14%; staccato Saverio Pazzano con una percentuale tra 5 e 7%. Gli altri candidati si dividono il 14 e 18%. Ballottaggio in vista anche a Matera, dove il primo exit poll della Rai indica in testa il centrodestra in testa con Rocco Sassone tra il 29 e il 33% delle preferenze. Invece Domenico Bennardi del Movimento 5 Stelle è in una forbice tra il 23 e il 27%, mentre Giovanni Schiuma per il centrosinistra è tra 19,5 e 23,5%. In quarta posizione il candidato Pasquale Doria con una forbice tra l’8 e il 12%.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: I COMUNI DEL SUD

Urne chiuse anche a Crotone, una delle due province della Calabria chiamata alle urne per le elezioni comunali. Gli exit poll danno Vincenzo Voce, supportato da una serie di liste civiche, al 39-43%. A seguire Antonio Manica del centrodestra al 31-35%. Il candidato di centrosinistra Danilo Arcuri, senza il simbolo del Pd, sarebbe al 15-19%, invece Andrea Correggia del M5s si attesterebbe tra l’8 e il 10%. Quindi, il centrosinistra rischia di restare fuori dal ballottaggio. Per quanto riguarda, invece, Chieti, decisamente avanti il candidato di centrodestra Fabrizio Di Stefano, attestato al 40-44%. Invece Diego Ferrara, candidato del centrosinistra, sarebbe in una forbice tra il 19 e il 23%. Più indietro Luca Amicone del Movimento 5 Stelle tra il 5 e il 7%. Curioso il caso del comune di Bisenti, di circa 1.800 abitanti, in provincia di Teramo. Purtroppo sarà commissariato fino alle prossime elezioni che avverranno nel 2021. Qui era in corsa una sola lista, guidata dal candidato sindaco Marcello De Antoniis. Ma non è stato raggiunto il quorum: serviva il 50% più uno dei contanti per validare la tornata elettorale, invece si è registrato un 39,64%. Siamo pronti a scoprire anche i risultati di Andria, Trani e Fermo.



