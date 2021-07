Risultati scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: spada a squadre femminile

I risultati della scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020 segnano da oggi, martedì 27 luglio 2021, un cambio di scenario presso la Makuhari Messe di Tokyo, perché ieri è stato completato il programma di tutte le gare individuali con l’argento di Daniele Garozzo nel fioretto che si aggiunge a quello vinto da Luigi Samele nella sciabola, di conseguenza da oggi cominciano le competizioni a squadre, che saranno aperte nelle prossime ore dalla spada a squadre femminile. La notizia di spicco alle Olimpiadi Tokyo 2020 per quanto riguarda la scherma è che finalmente per la prima volta sono presenti tutte le sei gare a squadre possibili, cioè fioretto, spada e sciabola sia al maschile sia al femminile, che ci terranno compagnia una al giorno – dunque per ben sei giorni ancora – cominciando appunto dalla spada a squadre femminile.

Sarà una giornata giapponese molto lunga, dalle ore 4.25 italiane del mattino quando cominceranno i quarti di finale, seguiti naturalmente dalle semifinali ed infine dalle due finali a partire dalle ore 11.30 italiane, prima quella terzo posto per assegnare il bronzo e in seguito naturalmente la finale per il primo posto, che assegnerà le medaglie d’oro e d’argento. L’Italia è presente, in questa come in tutte le altre gare a squadre: a livello individuale le nostre spadiste non sono andate benissimo, speriamo possano riscattarsi nella gara a squadre.

RISULTATI SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI LA SPADA A SQUADRE FEMMINILE

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque la gara a squadre della spada femminile. Le titolari per l’Italia saranno Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria, che hanno gareggiato anche a livello individuale, alle quali si aggiunge Alberta Santuccio, convocata per completare il roster a disposizione per la gara a squadre. Il tabellone a otto squadre è già stato composto per la spada femminile a squadre, dunque sappiamo che ai quarti di finale l’Italia dovrà affrontare la Russia, presente sotto l’acronimo ROC del comitato olimpico nazionale a causa della squalifica per doping ai danni appunto della Russia. Sappiamo anche che la nostra avversaria in una eventuale semifinale sarebbe la vincitrice di Estonia-Polonia, l’altro match dei quarti dalla nostra parte del tabellone, mentre dall’altra parte avremo il “derby” Cina-Hong Kong e Stati Uniti-Corea del Sud, squadre che affronteremo eventualmente solo nelle finali. Come sempre, nella gara a squadre di spada femminile per determinare il risultato ci saranno in ogni sfida nove assalti (tre per ciascuna delle tre titolari); vince chi arriva per primo a 45, oppure chi sarà davanti al termine del nono e ultimo assalto.

