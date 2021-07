Risultati Scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020: oggi sciabola maschile a squadre

RISULTATI SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI LA GARA A SQUADRE DELLA SCIABOLA MASCHILE

Riflettori puntati sui risultati della Scherma per le Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi, mercoledì 28 luglio 2021 saremo dunque ancora in pedana alla Makuari Messe di Tokyo, questa volta per la prova a squadre della sciabola maschile, dove pure l’Italia ha intenzione di puntare seriamente al podio. Certo l’impresa non si annuncia delle più facili almeno sulla carta: in questo sport poi il tricolore sta soffrendo ai giochi nipponici, molto di più rispetto alle attese, pagando a caro prezzo un percorso di avvicinamento olimpico ben scarno di gare importanti. Pure caratteristica della squadra italiana, oggi composta da Berrè, Samele, e Curatoli (con Montano primo sostituto) è quella di non arrendersi mai e certo non lo faranno neppure i nostri schermidori, oggi gran protagonisti, fin dalle prime ore del mattino italiano. Segnaliamo poi che il torneo comincerà attorno alle ore 3.00 del mattino italiano e che per le finali per la scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si dovrà attendere attorno alle ore 11.30.

Simona Quadarella, Diretta Finale 1500 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude 5a, italiana in crisi nera!

RISULTATI SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA MINA VAGANTE?

Date le prime indicazioni per seguire questo mercoledì dedicato ai risultati della scherma per le Olimpiadi di Tokyo 2020, per la gara squadre della sciabola maschile tocca ora dare un occhio anche ai big chiamati in causa oggi. Cominciamo dunque dall’Italia per la quale immaginiamo un ruolo di mina vagante nel tabellone. Gli azzurri infatti non sono tra i grandi favoriti, benché pure contiamo in squadre Luigi Samele, argento olimpico nella gara individuale: pure non scordiamo che nella disciplina abbiamo vinto un bronzo a Londra 2012 (a Rio non era stata sorteggiata) e che possiamo anche oggi giocarci le nostre carte. Alla vigilia del primo incontro per il tabellone però il favore per la medaglia d’oro è tutto per la Corea del Sud, campione del mondo in carica e pure oro alle Olimpiadi londinesi: attenzione pure all’Ungheria con Andreas Sztmari asso della formazione magiara e pure la selezione russa come la Germania, seppur un gradino sotto ai primi due nomi. Pure abbiamo ben visto anche nei giorni scorsi che il colpo di scena è sempre possibile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chissà come andrà!

LEGGI ANCHE:

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica: Italia con possibili podi (mercoledì 28 luglio)FEDERICA PELLEGRINI, DIRETTA FINALE 200m SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude la carriera 7a posizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA