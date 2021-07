E’ tutto pronto per la finale per la medaglia di bronzo del torneo di sciabola femminile, e in campo ci sarà l’Italia contro la Corea del Sud. Appuntamento fissato alle ore 11:30 di stamane (ora italiana), quindi fra poco più di mezz’ora, e in campo vi sarà ovviamente la selezione azzurra sconfitta nella semifinale dalla Francia. Alla fine il match contro le transalpine si è chiuso sul 45 a 39, nonostante una Michela Battiston a dir poco ispirata. La 23enne ha fatto l’impossibile, travolgendo l’avversaria, la Lembach, addirittura con il 18 e 5, e sfiorando la rimonta, ma alla fine anche lei si è dovuta arrendere, e gli avversari hanno conquistato così l’accesso alla fine.

“Mi ha ispirato Montano – ha raccontato la stessa sciabolatrice friulana al termine della sua spettacolare prestazione – sono una emigrante al contrario”. Per il gradino più basso del podio ritroveremo quindi a breve Rossella Gregorio e Irene Vecchi, che affronteranno in quel di Tokyo gli asiatici.

RISULTATI SCHERMA, OLIMPIADI TOKYO, DIRETTA LIVE FINALE BRONZO ITALIA-COREA DEL SUD: BATTISTON IN FORMA ESALTANTE

L’Italia veniva da una prova convincente nei quarti di finale contro la Cina, vinta con lo score di 45 a 41, ma contro la Francia è stata sempre costretta ad inseguire, e a nulla è di fatto valso lo sforzo sovraumano della Battiston, tra l’altro in campo come riserva al posto della Criscio, e al debutto ad una Olimpiade.

La speranza è ovviamente quella di portare a casa un’altra medaglia per lo scherma tricolore che fino ad oggi ha regalato a Casa Italia due argenti nel torneo individuale sciabola con Luigi Samele, e nel fioretto con Daniele Garozzo, oltre che due bronzi per le spadiste e le fiorettiste nella prova a squadre. Appuntamento quindi a fra poco più di mezz’ora per il grande evento, e tenendo conto di una Battiston in forma eccelsa la medaglia sembra davvero probabile: in ogni caso sarà un successo e che vinca il migliore.

