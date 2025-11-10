Risultati Serie A basket, la classifica dopo la 7^ giornata del massimo campionato di pallacanestro (oggi lunedì 10 novembre 2025)

RISULTATI SERIE A BASKET, CLASSIFICA: I VERDETTI DELLA SETTIMA GIORNATA

Scopriamo insieme i risultati Serie A basket per la settima giornata di campionato, che si è disputata per intero ieri, domenica 9 novembre 2025, tenendoci compagnia dall’ora di pranzo fino a sera. Trapani Cremona è stata la prima partita, una sfida spettacolare chiusa con il punteggio di 96-90 in favore dei padroni di casa.

In classifica quindi Trapani continua la sua risalita nonostante il -4 di penalizzazione, sul campo farebbe parte del terzetto di testa ma è comunque già risalita in zona playoff. Al comando c’è invece Brescia, che ieri pomeriggio si è imposta per 98-75 in casa contro Trieste, una vittoria netta e con citazione d’obbligo per i 25 punti di Della Valle.

Resta instia l’Olimpia Milano, che al Forum ha vinto per 87-63 contro Treviso una partita sostanzialmente dominata dalla EA7, missione impossibile per gli ospiti veneti che di contro purtroppo fanno parte del quartetto che è in corsa alla classifica con 2 punti, in una situazione che si prospetta davvero avvincente nella corsa verso la salvezza.

Un colpo forse a sorpresa nei risultati Serie A basket è stato quello di Napoli, che infatti ieri ha espugnato per 87-93 il parquet di Trento, firmando tra l’altro anche l’aggancio in classifica a quota 6 punti alla Dolomiti Energia. Per i partenopei sono stati determinanti 24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di Mitrou-Long.

RISULTATI SERIE A BASKET, CLASSIFICA: LE PARTITE SERALI

Andando sempre più verso la sera, ecco che i risultati Serie A basket ci hanno offerto la sofferta vittoria di Tortona, che ha piegato Varese ma solamente per 90-87, facendo quindi forse più fatica del previsto e con l’ultimo sorpasso a soli 13” dalla sirena. Una bella battaglia anche nel derby Virtus Bologna Reggio Emilia, vinto dai padroni di casa per 80-78 con la Reggiana che ha avuto l’ultimo possesso con il quale avrebbe anche potuto cambiare la storia del match al PalaDozza.

Più netta la vittoria di Venezia, che si è imposta per 89-76 al Taliercio contro Sassari: i 21 punti di Parks si prendono la copertina nel match che consolida la posizione della Reyer nel terzetto di squadre che condividono il terzo posto. Infine, sono state emozioni forti in Cantù Udine, partita risolta solamente ai tempi supplementari con la vittoria per 90-85 dei padroni di casa lombardi, che così mettono un buon margine di quattro lunghezze fra loro e i bassifondi.

RISULTATI SERIE A BASKET, 7^ GIORNATA

Trapani Shark – Vanoli Basket Cremona 96-90

Germani Brescia – Pallacanestro Trieste 98-75

EA7 Emporio Armani Milano – Nutribullet Treviso Basket 87-63

Dolomiti Energia Trentino – Napoli Basketball 87-93

Bertram Derthona Tortona – Openjobmetis Varese 90-87

Virtus Olidata Bologna – UNA Hotels Reggio Emilia 80-78

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari 89-76

Acqua S.Bernardo Cantù – APU Old Wild West Udine 90-85 (OT)

