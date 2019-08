Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live (anticipi 1^ giornata)

L’attesa è grande: oggi scopriremo i primi due risultati Serie A del nuovo campionato 2019-2020. Per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio oggi è un giorno atteso da molto tempo: le amichevoli, i primi turni di Coppa Italia o i preliminari delle Coppe europee ci hanno fatto compagnia insieme all’immancabile calciomercato (che quest’anno è ancora aperto), ma il campionato è un’altra cosa e la voglia di ricominciare è grande. Ricordiamo allora subito quali saranno i due anticipi della prima giornata che apriranno il quadro dei risultati Serie A: alle ore 18.00 Parma Juventus vedrà scendere in campo al Tardini i campioni d’Italia, mentre alle ore 20.45 ecco un’altra sfida di fascino come Fiorentina Napoli, trasferta subito molto insidiosa per i partenopei di Carlo Ancelotti, secondi nello scorso campionato. Da notare che, come ormai succede da qualche anno, il primo turno si disputa tutto in notturna, anche domani avremo un anticipo alle ore 18.00 e poi le altre partite alle ore 20.45, orario che torna dopo una sola stagione alle ore 20.30 per le partite in prima serata.

RISULTATI SERIE A: I DUE ANTICIPI

Pronti via, ecco dunque subito due partite molto interessanti. In campo avremo la prima e la seconda in classifica dello scorso campionato di Serie A, entrambe impegnate in trasferta e su campi non banali come quelli del Parma e della Fiorentina, per dare vita a due incontri di grande fascino e tradizione. Naturalmente non si potranno già trarre conclusioni da quanto succederà oggi, nelle prime giornate spesso sono possibili sorprese dettate magari dalla condizione di forma che non potrà essere per tutte le squadre sullo stesso livello, ma intanto è un bel modo per iniziare. Al Franchi il Napoli deve esorcizzare alcuni brutti ricordi anche molto recenti, al Tardini invece la Juventus un anno fa vinse, ma il Parma seppe bloccare Cristiano Ronaldo e compagni al ritorno allo Stadium e proverà a ripetersi anche davanti al proprio pubblico, che ricorda con grande nostalgie le sfide degli anni Novanta con la Vecchia Signora.

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA (OGGI)

Ore 18.00

Parma Juventus

Ore 20.45

Fiorentina Napoli



© RIPRODUZIONE RISERVATA