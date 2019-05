Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live: gli anticipi (25 maggio)

Ci attende oggi, 25 maggio, l’ultimo sabato all’insegna dei risultati di Serie A da scoprire nella trentottesima giornata. A dire il vero tutte le partite che potranno ancora stabilire dei verdetti sono state collocate domani, di conseguenza il menù per oggi non sarà particolarmente ricco, ma dei temi d’interesse saranno comunque aperti anche oggi, nell’ultimo impegno della stagione per le quattro squadre che scenderanno in campo nelle prossime ore. Infatti oggi si disputeranno solamente due anticipi della 38^ giornata di Serie A. Si comincia alle ore 18.00 con Frosinone Chievo, mentre alle ore 20.30 sarà la volta di Bologna Napoli, spostata al sabato perché il Bologna ha conquistato la salvezza con il punto in casa Lazio di lunedì sera. Adesso andiamo ad analizzare alcuni spunti sui risultati Serie A e sulla classifica relativi alle partite di oggi, sabato 25 maggio 2019.

RISULTATI SERIE A: IL PRIMO ANTICIPO

Ricordato ancora una volta che i risultati di Serie A attesi oggi avranno un’importanza solamente simbolica, spendiamo allora qualche parola in più su Frosinone Chievo, che è il simbolo perfetto delle partite che non hanno più nulla da dire al campionato in termini concreti. La classifica parla molto chiaro: Frosinone e Chievo sono gli ultimi due vagoni della classifica di Serie A, retrocessi entrambi già da molto tempo e lontanissimi anche solo dalle altre squadre che ancora stanno lottando per la salvezza. In palio c’è solamente la soddisfazione di chiudere con il sorriso, come raramente è successo alle due formazioni. Il Frosinone ha vinto cinque partite, il Chievo addirittura solo due, tra le quali il match d’andata con i ciociari al Bentegodi, anche se i veneti hanno pareggiato di più e dunque si prendono almeno la soddisfazione di avere perso una volta in meno, 22 contro 23. Il Frosinone è la peggiore squadra in casa e vorrà dunque almeno evitare questo ultimo posto, il fatto di avere il sostegno dei propri tifosi potrebbe essere decisivo in questa sfida che ha ben pochi motivi d’interesse.

RISULTATI SERIE A, 38^ GIORNATA

Ore 18.00

Frosinone Chievo

Ore 20.30

Bologna Napoli

CLASSIFICA

Juventus 90

Napoli 79

Atalanta, Inter 66

Milan 65

Roma 63

Torino 60

Lazio 59

Sampdoria 50

Sassuolo 43

Spal 42

Bologna, Cagliari, Parma 41

Fiorentina, Udinese 40

Empoli 38

Genoa 37

Frosinone 24

Chievo (-3) 16



