Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 1^ giornata (13 agosto)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON MILAN UDINESE!

Tornano finalmente i risultati Serie A, perché torna oggi, sabato 13 agosto 2022, l’appuntamento con il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 che comincerà oggi il suo lunghissimo cammino con ben quattro anticipi della prima giornata, che vivrà dunque già in serata tantissime emozioni. Ricomincia già prima di Ferragosto e per i primi tre mesi si correrà fortissimo: domenica 13 novembre, fra tre mesi esatti, saremo già alla quindicesima giornata, prima della lunga sosta per i Mondiali Qatar 2022.

Ecco quindi spiegato il perché si tornerà in campo già prima di Ferragosto, fatto certamente non usuale in Italia. Andiamo però ricordare subito quali saranno le quattro partite che ci terranno compagnia oggi per i risultati Serie A: gli orari sono quelli estivi, dunque si comincerà alle ore 18.30 con Milan Udinese e Sampdoria Atalanta, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Lecce Inter e Monza Torino. Naturalmente queste partite daranno un primo parziale volto anche alla classifica di Serie A, che per ora vede tutti fermi a zero punti.

RISULTATI SERIE A: I CAMPIONI D’ITALIA

In copertina per i risultati Serie A ci saranno allora subito i campioni d’Italia del Milan, che nel tardo pomeriggio di oggi ospiteranno l’Udinese allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Si riparte con il tricolore cucito sul petto dei rossoneri, autori l’anno scorso di una bellissima cavalcata coronata dalla conquista dello scudetto all’ultima giornata, in volata davanti ai cugini dell’Inter. Una grande impresa per Stefano Pioli e i suoi uomini, adesso scatta l’obiettivo della riconferma.

Il Milan punterà di nuovo su coloro che sono stati i suoi punti di forza nello scorso campionato, dal portiere Maignan alla solidità della difesa, da Tonali in mediana a Theo Hernandez e Rafael Leao, formidabile catena sulla fascia sinistra, anche se vincere lo scudetto senza alcun attaccante fra i primi quindici della classifica marcatori potrebbe essere un’impresa difficilmente replicabile. Ma se anche questo difetto fosse colmato…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 1^ GIORNATA

ore 18.30

Milan Udinese

Sampdoria Atalanta

ore 20.45

Lecce Inter

Monza Torino











