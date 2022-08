Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 1^ giornata (15 agosto)

RISULTATI SERIE A: IL GIORNO DI SPALLETTI E ALLEGRI!

Ferragosto in compagnia dei risultati Serie A, perché lunedì 15 agosto è il giorno in cui si completerà il programma della prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2022-2023. Considerando che si tratta naturalmente di un lunedì festivo, ecco che la Lega Serie A ne ha approfittato per collocare oggi due posticipi di lusso, senza i quali l’analisi della classifica Serie A emersa dalle partite di sabato e ieri non può ancora di certo dirsi completa.

Ricordiamo che si gioca già in campionato a causa della partenza anticipata dovuta alla pausa che ci attenderà più avanti per i Mondiali Qatar 2022, dai quali purtroppo l’Italia sarà la grande assente, ma che imporranno comunque uno stop all’attività dei club. Andiamo adesso allora a ricordare subito quali saranno le due partite che ci terranno compagnia oggi per i risultati Serie A per completare la prima giornata del nuovo campionato: avremo alle ore 18.30 Verona Napoli, mentre alle ore 20.45 la prima serata sarà in compagnia di Juventus Sassuolo.

RISULTATI SERIE A: LE DUE BIG

In primo piano nel Ferragosto dedicato ai risultati Serie A ci sono naturalmente Napoli e Juventus, le due big che ancora devono fare il loro debutto nel campionato 2022-2023. I partenopei di Luciano Spalletti hanno dovuto fare fronte in estate a diversi addii eccellenti come quelli di Koulibaly, Mertens e Insigne, per cui c’è molta curiosità per scoprire quale potrà essere il livello di competitività del Napoli, reduce da un campionato nel quale ha ottenuto la qualificazione in Champions League, ma probabilmente avrebbe potuto fare ancora meglio.

Di certo la Juventus è rimasta sotto le attese nel passato campionato, con Massimiliano Allegri che di fatto ha peggiorato il rendimento di Andrea Pirlo. Stavolta però la società non ha cambiato l’allenatore, bensì gli ha fornito una rosa rinnovata: pesano partenze come quelle di Chiellini e Dybala, ma con gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba (infortuni permettendo) il saldo dovrebbe essere positivo. Intanto si comincia contro il Sassuolo, che l’anno scorso espugnò lo Stadium: subito un test molto interessante…

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA

ore 18.30

Verona Napoli

ore 20.45

Juventus Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Torino, Roma, Spezia 3

Juventus*, Napoli*, Sassuolo*, Verona*, Cremonese, Bologna, Lecce, Monza, Udinese, Empoli, Salernitana, Sampdoria 0

