Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle cinque partite della 10^ giornata che si giocano oggi, domenica 2 novembre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IN CAMPO AL BENTEGODI

Come abbiamo ampiamente già accennato, Verona Inter sarà un inizio di domenica subito di altissimo livello per quanto riguarda i risultati Serie A. Per gli scaligeri sarebbe una gioia speciale cogliere finalmente la prima vittoria in campionato contro i vice-campioni d’Europa, ma l’Inter non può permettersi ulteriori passi falsi in un campionato un po’ strano finora per i nerazzurri. Da un lato la sensazione di essere la squadra migliore, quella più organizzata, che si conosce meglio e nella quale Cristian Chivu sta riuscendo a portare qualche miglioramento alla già ottima base di Simone Inzaghi.

Risultati Serie A, classifica/ Spalletti, buona la prima! Diretta gol live score (sabato 1 novembre 2025)

Dall’altro qualche errore e già due sconfitte nei big-match, un trend che andrà invertito nei prossimi incroci di lusso. Per il momento però si gioca al Bentegodi, dove la difesa del Verona dovrà inventarsi qualcosa contro il migliore attacco del campionato. Ci riuscirà? La risposta sarà come sempre affidata ai risultati Serie A fin da questo lunch match! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie A, classifica/ Niente gol a Pisa! Diretta gol live score 9^ giornata, oggi 30 ottobre 2025

SI PARTE FORTE FIN DAL BIG-MATCH

Oggi, domenica 2 novembre 2025, ci attendono davvero molti spunti con i risultati Serie A della decima giornata, in tutti i settori della classifica di Serie A ci attendiamo risposte importanti fin dal lunch match. Infatti il via sarà alle ore 12.30 con Verona Inter, in coda sarebbe una notizia molto significativa se l’Hellas riuscisse a fare punti con i nerazzurri.

Al centro dell’attenzione al Bentegodi ci sarà però soprattutto l’Inter di Cristian Chivu, che deve ancora lavorare su certi dettagli (e ha un conto aperto con gli errori arbitrali), ma desta comunque l’impressione di essere la migliore squadra della Serie A, come dimostrato anche nella netta vittoria di mercoledì sera per 3-0 contro la Fiorentina.

Risultati Serie A, classifica/ Tris dell'Inter! Diretta gol live score (oggi 29 ottobre 2025)

A proposito dei viola, alle ore 15.00 sarà da considerare come un vero e proprio match salvezza Fiorentina Lecce: alla decima giornata per la Viola è un imperativo cogliere finalmente la prima vittoria, mentre per i salentini sarebbe l’occasione per mandare definitivamente in crisi una rivale forse inaspettata. Alla stessa ora Torino Pisa, che potrebbe confermare la recente crescita dei granata.

Ci sarà spazio anche per un sentito derby regionale oggi nei risultati Serie A, ci riferiamo ovviamente a Parma Bologna, che per i padroni di casa sarebbe una bella occasione per allontanarsi dalla zona calda della classifica mentre per gli ospiti rossoblù è un match da vincere per confermarsi anche quest’anno squadra da zona Coppe europee.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

Infine alle ore 20.45 avremo il super posticipo Milan Roma, che merita naturalmente un po’ di spazio in più per i risultati Serie A. I rossoneri di Max Allegri nelle ultime settimane hanno fatto fatica: tre pareggi nelle ultime quattro giornate sono una frenata, soprattutto non convince il gioco che non sembra ancora all’altezza di una squadra che voglia puntare allo scudetto. La classifica però è apertissima e potrebbe bastare poco per far decollare definitivamente il nuovo progetto del Milan, vincere e agganciare la Roma sarebbe un segnale forte in tal senso.

Ovviamente i giallorossi hanno ben altri progetti: finora la Roma di Gian Piero Gasperini ha sempre vinto in trasferta, con le ultime due vittorie si è riportata al comando della classifica e ha un notevole punto di forza nella difesa meno battuta del campionato. Il turno infrasettimanale ha pure riportato al gol Dovbyk e allora anche a Roma si può sognare nonostante qualche sconfitta casalinga di troppo, Europa League compresa. Per i risultati Serie A il bottino però è eccellente e se arrivasse un colpo al Meazza sarebbe un messaggio chiaro per tutti…

RISULTATI SERIE A, 10^ GIORNATA

ore 12.30 Verona Inter

ore 15.00 Fiorentina Lecce

ore 15.00 Torino Pisa

ore 18.00 Parma Bologna

ore 20.45 Milan Roma

CLICCA PER LA CLASSIFICA