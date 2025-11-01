Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei tre anticipi della 10^ giornata che si giocano oggi, sabato 1 novembre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRE PARTITE INTRIGANTI

Appena l’altro ieri si è chiuso il turno infrasettimanale ma oggi, sabato 1° novembre 2025, è naturalmente tempo di dare di nuovo spazio ai risultati Serie A con i tre anticipi della 10^ giornata che aprono il primo turno di campionato del mese di novembre, si arriva in doppia cifra e quindi la classifica di Serie A comincia a darci indicazioni preziose.

Prendiamo ad esempio Udinese Atalanta, la partita che aprirà la giornata alle ore 15.00. La Dea è l’unica squadra imbattuta del campionato, ma quello contro il Milan è stato il settimo pareggio su nove partite e quindi possiamo parlare ormai con buona certezza di un’Atalanta certamente solida, ma alla quale manca qualcosa, ragion per cui la classifica premia poco i bergamaschi, con un solo punto in più rispetto a un’Udinese che ha già perso tre volte.

Alle ore 18.00 sarà la volta di Napoli Como, che ha tutti i crismi per essere definito un big-match nei risultati Serie A. I campioni d’Italia sono capolista anche in questo campionato, non mancano le difficoltà soprattutto in Champions League ma tutto sommato per Antonio Conte finora il bicchiere è certamente mezzo pieno, almeno in Serie A.

Il Como invece è ormai una certezza: Cesc Fabregas ha perso una sola partita il 30 agosto scorso, è imbattuto quindi da due mesi, ha vinto due delle ultime tre e se riuscisse a fare risultato anche oggi allo stadio Diego Armando Maradona potrebbe davvero cominciare a pensare in grande con il sempre più intrigante progetto lariano.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA SFIDA SERALE

Arriviamo infine alla partita delle ore 20.45, cioè Cremonese Juventus, che merita una riflessione particolare per i risultati Serie A. Ovviamente spicca il debutto di Luciano Spalletti come allenatore dei bianconeri, la vittoria contro l’Udinese del traghettatore Massimo Brambilla ha riportato serenità ma dallo stadio Giovanni Zini comincia un nuovo corso. Per adesso ovviamente ci aspettiamo cambiamenti soprattutto dal punto di vista mentale, perché in due giorni nient’altro si può chiedere a Spalletti, però sarà ovviamente una sera da ricordare.

Questo però sarà merito anche di una Cremonese che sta viaggiando decisamente più in alto del previsto. Applausi a Davide Nicola, che finora ha perso una sola partita e sta tenendo i grigiorossi nella prima metà della classifica, la vittoria contro il Genoa è stata firmata da un eccellente Federico Bonazzoli, specialista in gol di alta qualità. Con una vittoria ci sarebbe addirittura il sorpasso, sognare con costa niente per la Cremonese nei risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 10^ GIORNATA

ore 15.00 Udinese Atalanta

ore 18.00 Napoli Como

ore 20.45 Cremonese Juventus

CLICCA PER LA CLASSIFICA