Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (11^ giornata, 13 dicembre)

RISULTATI SERIE A: L’ANTICIPO DI OGGI È CAGLIARI-INTER

I risultati Serie A, dopo i ben quattro anticipi disputati fra venerdì sera e ieri, saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 13 dicembre 2020, quando si completerà il programma della undicesima giornata del massimo campionato edizione 2020-2021. Sarà dunque una domenica di Serie A con sei partite ma tutte di grande interesse, anche perché dobbiamo evidenziare che – Lazio e volendo Sassuolo a parte – tutte le big devono ancora giocare e di conseguenza anche per la classifica di Serie A sarà una domenica davvero significativa. Andiamo allora senza ulteriori indugi a presentare il programma e gli orari di tutte le partite attese oggi per i risultati Serie A: si comincia alle ore 12.30 con Cagliari Inter, lunch match già molto intrigante; alle ore 15.00 si proseguirà con Atalanta Fiorentina, Bologna Roma e Napoli Sampdoria, mentre alle ore 18.00 il primo posticipo sarà Genoa Juventus ed infine alle ore 20.45 scenderà in campo la capolista, perché l’undicesima giornata si chiuderà con Milan Parma.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: LA LOTTA SCUDETTO

Presentando i risultati Serie A per le partite in programma oggi, possiamo allora ribadire che si tratterà di una domenica di lusso, con Santa Lucia che a qualcuno porterà regali e ad altri invece il carbone. Si potrà testare ad esempio il rilancio del Napoli, che arriva da due vittorie consecutive sempre per 4-0 ma in precedenza aveva avuto qualche alto e basso di troppo, soprattutto al San Paolo-Diego Maradona: di conseguenza, guai a sottovalutare la partita contro la Sampdoria. Il test più impegnativo sulla carta dovrebbe però essere quello che attende l’Inter a Cagliari, perché i sardi giocano bene e fare risultato a casa loro non è facile per nessuno. Trasferta anche per la Juventus, che però si ritrova di fronte un Genoa messo davvero male: il Grifone saprà fare la sorpresa contro i campioni d’Italia? Più complicato potrebbe essere l’impegno della Roma a Bologna, ma i giallorossi devono rilanciarsi dopo l’unico punto raccolto nelle ultime due giornate, infine il Milan sarà senza dubbio favorito in casa contro il Parma. I rossoneri consolideranno la loro fuga?

RISULTATI SERIE A, 11^ GIORNATA

Ore 12.30

Cagliari Inter

Ore 15.00

Atalanta Fiorentina

Bologna Roma

Napoli Sampdoria

Ore 18.00

Genoa Juventus

Ore 20.45

Milan Parma

CLASSIFICA SERIE A

Milan 26

Sassuolo 22

Inter 21

Napoli, Juventus 20

Verona 19

Roma 18

Lazio 17

Atalanta 14

Udinese 13

Cagliari, Bologna 12

Sampdoria, Benevento 11

Spezia, Parma 10

Fiorentina 9

Torino, Genoa 6

Crotone 5



