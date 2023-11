Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 11^ giornata (oggi domenica 5 novembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON VERONA MONZA

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 5 novembre 2023: l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 ha già detto moltissimo, dal momento che tra venerdì sera e sabato sono scese già in campo tutte le nostre quattro rappresentanti di Champions League più l’Atalanta, quindi abbiamo già avuto significative notizie ai vertici della classifica di Serie A, ma naturalmente restano ancora da disputare sei incontri, anche se va detto che gli ultimi due saranno i posticipi del lunedì.

Scopriamo allora adesso più nel dettaglio che cosa ci riserveranno i risultati Serie A nella domenica dell’undicesima giornata del torneo, con quattro partite in altrettante fasce orarie differenti: si comincerà naturalmente alle ore 12.30 con Verona Monza, mentre alle ore 15.00 sarà la volta di Cagliari Genoa; ecco poi alle ore 18.00 il fischio d’inizio per Roma Lecce, ma l’appuntamento più atteso della domenica di Serie A sarà sicuramente quello alle ore 20.45 con il super posticipo Fiorentina Juventus.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Parliamo allora proprio di Fiorentina Juventus per approfondire il discorso relativo ai risultati Serie A attesi per oggi. I padroni di casa viola sono reduci dalla beffarda sconfitta in pieno recupero contro la Lazio nella scorsa giornata, la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano resta comunque in una posizione di classifica molto buona in questa Serie A ed allora aspetta con ancora più trepidazione del solito la sfida contro la rivale per eccellenza, perché un successo contro la Juventus sancirebbe che la Fiorentina può davvero puntare alla qualificazione in Champions League.

Dall’altra parte, la Juventus è invece reduce da una vittoria in extremis contro il Verona, partita pazza ma che infine ha dato i tre punti ai bianconeri di Massimiliano Allegri. Adesso arriva un esame più impegnativo per questi bianconeri sempre molto solidi anche se raramente spettacolari: ripetiamo discorsi già fatti spesso, sicuramente la Juventus sarà grande protagonista della stagione, ma forse per puntare allo scudetto potrebbe servire ancora un ultimo salto di qualità. Arriverà al Franchi?

RISULTATI SERIE A, 11^ GIORNATA

ore 12.30 Verona Monza

ore 15.00 Cagliari Genoa

ore 18.00 Roma Lecce

ore 20.45 Fiorentina Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 28

Juventus 23

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Fiorentina 17

Lazio 16

Roma 14

Monza, Lecce 13

Frosinone, Torino 12

Genoa, Sassuolo 11

Udinese 10

Verona 8

Empoli 7

Cagliari 6

Salernitana 4











