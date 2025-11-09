Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite per la 11^ giornata di campionato che si giocano oggi, domenica 9 novembre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI GIOCA A BERGAMO

Tra pochissimi minuti Atalanta Sassuolo darà il via a una intensa domenica per i risultati Serie A, c’è però una partita di oggi della quale non abbiamo parlato ancora, l’abbiamo lasciata per ultima perché da un certo punto di vista sarà la più importante di tutte. Parliamo infatti di Genoa Fiorentina, le due nobili in crisi di questo campionato, soprattutto la Viola che era attesa su livelli ben superiori. Entrambe hanno già cambiato allenatore, il Genoa lunedì sera ha finalmente vinto per la prima volta in questa stagione, lasciando l’ultimo posto proprio alla Fiorentina.

Tuttavia entrambe sono ancora in zona retrocessione e quindi il match pomeridiano a Marassi sarà già per cuori forti, anche se a novembre ci sarà poi tutto il tempo per rimediare. Per il Genoa una seconda vittoria consecutiva sarebbe un segnale forte, la Fiorentina invece insegue il contro-sorpasso. Ne parleremo fra qualche ora, adesso è il Gewiss Stadium di Bergamo a prendersi il palcoscenico per aprire anche oggi i risultati Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOMENICA RICCA PRIMA DELLA SOSTA

Subito dopo il campionato si fermerà per la sosta, ma oggi domenica 9 novembre 2025 ci sono ancora molte emozioni da vivere con i risultati Serie A dell’undicesima giornata, che deve infatti proporre ancora ben cinque partite, fra le quali molte sono di notevole interesse per gli effetti che potrebbero avere sulla classifica di Serie A.

Già alle ore 12.30 Atalanta Sassuolo sarà un lunch match sicuramente intrigante, i nerazzurri arrivano dalla vittoria di Marsiglia, grazie alla quale la Dea può dire di essere messa meglio in Champions League di quanto lo sia in campionato, dove invece la vittoria manca dal 21 settembre. Serve ripartire con un successo, ma attenzione al Sassuolo, che ha gli stessi punti e può diventare una mina vagante.

Alle ore 15.00 Bologna Napoli è un’altra partita di lusso, i felsinei vogliono recitare un ruolo da protagonisti anche in questo campionato e nelle ultime sette giornate con quattro vittorie e tre pareggi hanno fatto più punti del Napoli di Antonio Conte, comunque in linea per la difesa tricolore ma che convince meno dell’anno scorso, anche a causa del doppio impegno.

Sguardo al vertice anche per il match delle ore 18.00, cioè Roma Udinese: detto che i friulani sono solidi in una posizione di totale tranquillità e anzi potrebbero anche fare qualche pensierino europeo, è chiaro che l’attenzione sia tutta rivolta alla Roma che, pur con qualche scivolone, è in lotta per lo scudetto, situazione che Gian Piero Gasperini dovrà ben gestire per i risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH A SAN SIRO

Con questa carrellata arriviamo alle ore 20.45, quando i risultati Serie A si chiuderanno in bellezza grazie al grande posticipo Inter Lazio allo stadio Giuseppe Meazza. L’Inter arriva da un paio di vittorie più sofferte, contro il Verona in campionato e il Kairat Almaty in Champions League, ma non è detto che sia un male: in fondo uno dei limiti dei nerazzurri rispetto ad altre big è proprio la difficoltà nel vincere le partite “sporche” e quindi questi due successi potrebbero avere sancito un passo avanti dell’Inter anche sotto questo punto di vista, che potrebbe essere decisivo per lo scudetto.

D’altronde Cristian Chivu ha vinto dieci delle ultime undici partite giocate, un biglietto da visita impressionante da porgere a Maurizio Sarri, alla guida di una Lazio che sta cercando di risalire la corrente dopo un modesto inizio di campionato. Dopo tre sconfitte nelle prime quattro è arrivata una striscia di sei risultati utili consecutivi, la classifica inizia ad essere più soddisfacente per i biancocelesti ma per un vero salto di qualità servirebbe un’impresa al Meazza. Stasera scopriremo se sarà possibile…

RISULTATI SERIE A, 11^ GIORNATA

Ore 12.30 Atalanta Sassuolo

Ore 15.00 Bologna Napoli

Ore 15.00 Genoa Fiorentina

Ore 18.00 Roma Udinese

Ore 20.45 Inter Lazio

