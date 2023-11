Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo allo Stirpe! (11^ giornata, 6 novembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per aprire questo lunedì sera in compagnia dei risultati di Serie A, sappiamo naturalmente che la partita in oggetto è Frosinone Empoli ma finora abbiamo parlato soprattutto dei padroni di casa ciociari, quindi adesso spendiamo qualche parola anche per gli ospiti toscani allenati da Aurelio Andreazzoli. L’Empoli di recente ha dato segnali di crescita: nelle prime cinque partite aveva sempre perso, nelle successive cinque invece ha raccolto due vittorie e un pareggio, con la perla del colpaccio al Franchi nel derby contro la Fiorentina, però non tutti i problemi sono risolti.

In particolare, resta evidente l’enorme difficoltà a segnare, testimoniata dal fatto che per l’Empoli ci sono solamente tre gol all’attivo in dieci giornate, cioè il dato nettamente peggiore di tutto il campionato. Tra pochissimo tuttavia scopriremo se i toscani sapranno migliorarsi nel match allo stadio Benito Stirpe, infatti adesso cediamo la parola ai protagonisti per il lunedì in compagnia dei risultati di Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL MATCH SERALE

Parlando sempre dei risultati di Serie A per i posticipi del lunedì, adesso vogliamo approfondire l’analisi di Torino Sassuolo, entrambe reduci da un giovedì di Coppa Italia difficile. Il Sassuolo alla fine ce l’ha fatta, ma ha avuto bisogno dei calci di rigore dopo 120 minuti chiusi sul pareggio in casa contro una formazione di Serie B, mentre il Torino ha ceduto contro il Frosinone, anche in questo caso davanti al pubblico amico. Per il Sassuolo è l’ennesima conferma del fatto che i neroverdi si trovano molto meglio contro le big.

In campionato hanno vinto contro Juventus e Inter, ma in tutto il resto del torneo hanno raccolto la miseria di 5 punti in otto partite, con una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte; il Torino a sua volta non riesce ad uscire dalla mediocrità, nella scorsa giornata ha vinto a Lecce ma in precedenza per i granata la vittoria mancava addirittura dal 18 settembre. Oggi quindi la partita al Mapei Stadium potrebbe dirci molto su queste due squadre che hanno il dovere di provare almeno ad uscire dall’anonimato… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DUE POSTICIPI!

Chiusura al lunedì sera, come ormai è tradizione, per i risultati Serie A, che infatti ci faranno ampiamente compagnia con gli ultimi due posticipi della undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 oggi, lunedì 6 novembre 2023. Potremmo dire che il concetto stesso di posticipo è ormai superato, perché ormai quasi sempre le dieci partite si disputano in altrettante fasce diverse (e naturalmente su più giorni), però per gli incontri che slittano al lunedì si può dire così, perché l’attesa si prolunga davvero molto.

Andiamo allora a scoprire che cosa devono ancora dirci i risultati Serie A per l’undicesima giornata di campionato, che ci offrirà solamente stasera la sua classifica completa al termine del primo turno in programma nel mese di novembre. Secondo gli orari consueti dei posticipi del lunedì, si comincerà alle ore 18.30 con Frosinone Empoli, mentre l’appuntamento in prima serata e quindi alle ore 20.45 sarà con Torino Sassuolo, naturalmente gli incontri del lunedì coinvolgono le squadre che avevano giocato giovedì sera in Coppa Italia, cioè ciociari, granata ed emiliani.

RISULTATI SERIE A: FOCUS FROSINONE

Parlando allora delle squadre che dovranno scendere in campo stasera per i risultati Serie A, ecco che possiamo considerare il Frosinone come quella che ha fatto meglio fino a questo momento. I ciociari di Eusebio Di Francesco sono reduci dal bel colpaccio con il quale hanno eliminato il Torino nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e soprattutto hanno cominciato molto bene anche il loro cammino nel campionato di Serie A, con 12 punti già all’attivo in classifica dopo le prime dieci giornate.

Il giudizio avrebbe potuto essere ancora migliore se nella scorsa giornata il Frosinone non avesse subito la clamorosa rimonta del Cagliari, da 0-3 per i ciociari al 4-3 sardo finale, però questa potrebbe essere una lezione utile per una squadra giovane, inoltre tecnicamente resta il merito di una partita letteralmente dominata in trasferta per almeno 70 minuti. Oggi il Frosinone torna a giocare in casa, dove finora ha colto le sue precedenti tre vittorie in campionato: sarebbe un successo di valore “doppio”, perché scaverebbe un solco davvero profondo su una rivale per la salvezza come l’Empoli…

RISULTATI SERIE A, 11^ GIORNATA

ore 18.30 Frosinone Empoli

ore 20.45 Torino Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Inter 28

Juventus 26

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma, Fiorentina 17

Lazio, Monza 16

Lecce 13

Frosinone, Torino 12

Genoa, Sassuolo 11

Udinese 10

Cagliari 9

Verona 8

Empoli 7

Salernitana 4











