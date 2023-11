RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Due squadre ancora a secco! Diretta gol live score (oggi 4 novembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SENZA VITTORIE

Parlando dei risultati Serie A, oggi naturalmente spiccano Inter, Milan, Atalanta e Napoli (citati in ordine di classifica), quindi tante big scenderanno in campo nelle prossime ore. All’estremo opposto ci sono inevitabilmente Udinese e Salernitana, che sono accomunate dal fatto di essere le uniche due formazioni ancora a secco di vittorie dopo le prime dieci giornate del campionato di Serie A 2023-2024.

L’Udinese può comunque provare a consolarsi pensando al fatto che ha perso solamente tre volte, piegata da Juventus, Fiorentina e Napoli, inoltre i friulani sono imbattuti da quattro giornate, però solo con i pareggi non si riesce ad andare molto lontani, motivo per cui Andrea Sottil è stato esonerato e Gabriele Cioffi ha preso il suo posto. Ancora più critica la situazione della Salernitana, che è passata da Paulo Sousa a Simone Inzaghi ma ha raccolto finora appena quattro pareggi, dei quali tre nelle prime giornate e quindi solamente uno nelle successive cinque. Contro il Napoli oppure il Milan non sarà facile invertire il trend negativo, Salernitana e Udinese ne saranno capaci? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRE GRANDI ANTICIPI

I risultati Serie A saranno naturalmente grandi protagonisti anche oggi, sabato 4 novembre 2023, perché ci attendono nelle prossime ore tre importanti anticipi per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, già cominciato con il primo anticipo Bologna Lazio. Per la precisione, entro stasera giocheranno tutte le nostre quattro rappresentanti in Champions League, per cui è facile capire che ci aspettiamo già verdetti molto significativi per quanto riguarda le posizioni di vertice nella classifica di Serie A.

Abbiamo allora già intuito che ci aspetta un sabato davvero ricchissimo di emozioni per quanto riguarda i risultati Serie A per l’undicesima giornata di campionato, non ci resta che indicare precisamente tutti gli appuntamenti in calendario, secondo gli orari ormai classici al sabato. Si comincerà alle ore 15.00 con il derby campano Salernitana Napoli; ecco poi alle ore 18.00 un altro derby regionale, stavolta in Lombardia grazie ad Atalanta Inter; infine, alle ore 20.45 il sabato di Serie A si completerà con Milan Udinese.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY LOMBARDO

Ecco di conseguenza che Atalanta Inter sarà sicuramente la partita di maggiore spicco per quanto riguarda i risultati Serie A oggi. I nerazzurri orobici dell’ex Gian Piero Gasperini arrivano dalla perentoria vittoria sul campo dell’Empoli, che ha portato l’Atalanta al quarto posto e quindi in zona Champions League. Per la Dea non è una novità nel fantastico ciclo del Gasp, però naturalmente il grande derby di oggi al Gewiss Stadium di Bergamo (dove non ha ancora vinto nessun ospite in stagione) potrebbe aiutarci a capire fino a quel punto potranno spingersi le ambizioni dell’Atalanta.

Dall’altra parte, la breve trasferta bergamasca sarà un esame tosto per l’Inter di Simone Inzaghi, che con la vittoria contro la Roma di domenica scorsa ha consolidato il proprio primo posto nella classifica di Serie A, più che meritato per chi vanta sia il migliore attacco sia la migliore difesa del campionato, però non sarà affatto facile battere l’Atalanta a domicilio. Se però l’Inter ci riuscisse, potrebbe essere un altro fondamentale passo avanti verso il sogno della seconda stella…

RISULTATI SERIE A, 11^ GIORNATA

ore 15.00 Salernitana Napoli

ore 18.00 Atalanta Inter

ore 20.45 Milan Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter 25

Juventus 23

Milan 22

Atalanta 19

Bologna, Napoli 18

Fiorentina 17

Lazio 16

Roma 14

Monza, Lecce 13

Frosinone, Torino 12

Genoa, Sassuolo 11

Verona 8

Udinese, Empoli 7

Cagliari 6

Salernitana 4











