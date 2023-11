RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Oggi il derby dell’Appennino, diretta gol live score (12 novembre 2023)

RISULTATI SERIE A: IL DERBY DELL’APPENNINO

Abbiamo parlato naturalmente del derby di Roma per i risultati di Serie A, dobbiamo allora concentrare la nostra attenzione pure su Fiorentina Bologna, che a modo suo è un altro derby, anche se dell’Appennino, comunque con una forte rivalità fra le due piazze e tifoserie, a maggior ragione in una stagione nella quale entrambe stanno facendo bene. La Fiorentina è un po’ in crisi in campionato, però è anche vero che contro la Lazio ha perso per un rigore al 95’, mentre contro la Juventus ha dominato ma non è riuscita a scalfire il muro di Allegri.

La posizione resta comunque buona grazie al rendimento che in precedenza era stato ottimo, ma è arrivato il sorpasso da parte del Bologna di Thiago Motta, che è in striscia positiva addirittura da dieci giornate consecutive e si sta prendendo il ruolo di rivelazione della Serie A 2023-2024, senza nascondere qualche ambizione europea. Ecco allora che oggi pomeriggio il derby dell’Appennino non sarà soltanto una bella rivalità, ma potrebbe dire molto anche circa i quartieri nobili della classifica di Serie A… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI CHIUDE LA 12^ GIORNATA!

I risultati Serie A saranno naturalmente grandi protagonisti anche oggi, domenica 12 novembre 2023: infatti ci restano da vivere cinque partite, esattamente il 50% del programma della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, che ci ha già proposto altrettanti incontri fra venerdì e ieri, dal momento che poi ci sarà la sosta e quindi non potranno esserci posticipi al lunedì. Si completerà quindi oggi la classifica di Serie A, con tutte le partite di chi ha giocato fra mercoledì e giovedì in Europa.

Per la precisione, ecco che il quadro delle partite della domenica per i risultati Serie A della dodicesima giornata inizierà naturalmente alle ore 12.30 con Napoli Empoli; avremo poi due partite in contemporanea (ormai non capita spesso) alle ore 15.00, cioè Fiorentina Bologna e Udinese Atalanta; si entrerà poi nel gran finale, che prevederà alle ore 18.00 il derby Lazio Roma e infine alle ore 20.45 la partita della capolista, cioè l’ultimo posticipo Inter Frosinone.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY

Dall’impegno del Napoli a quello dell’Inter passando per una sfida classica come il derby dell’Appennino, ci sarà tanto da vivere nella domenica in compagnia dei risultati Serie A, ma fatalmente l’appuntamento più affascinante sarà quello con il derby della capitale Lazio Roma, che attirerà gli occhi di tutti gli appassionati sullo stadio Olimpico. Dobbiamo dire che biancocelesti e giallorossi finora sono accomunati da cammini difficili da decifrare perché ricchi (troppo) di alti e bassi, gioie miste a delusioni.

Non tutto è negativo, pensando anche alle Coppe Europee, però certamente la mancanza di continuità è un problema in campionato, che si riverbera su una classifica di Serie A la quale ci dice che al momento Lazio e Roma sarebbero entrambe fuori dalla zona Champions League e potrebbero faticare anche per l’accesso in Europa League. Il derby quindi è un bivio, ancora più del solito: un pareggio confermerebbe la situazione e servirebbe forse a poco, serve la vittoria ma stando molto attenti, perché una sconfitta potrebbe mettere in seria difficoltà chi uscisse perdente oggi dallo stadio Olimpico.

RISULTATI SERIE A, 12^ GIORNATA

ore 12.30

Napoli Empoli

ore 15.00

Fiorentina Bologna

Udinese Atalanta

ore 18.00

Lazio Roma

ore 20.45

Inter Frosinone

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 29

Inter 28

Milan 23

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma, Fiorentina, Monza 17

Lazio, Torino 16

Frosinone 15

Genoa, Lecce 14

Sassuolo 12

Udinese 10

Cagliari 9

Verona 8

Empoli 7

Salernitana 5











