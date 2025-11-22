Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite per la 12^ giornata che sono in programma oggi, sabato 22 novembre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: NERES PROTAGONISTA AL “MARADONA”

Il Napoli supera l’Atalanta 3-1 nel quarto anticipo della 12ª giornata di Serie A, ritrova serenità dopo le recenti tensioni e si riprende momentaneamente la vetta della classifica. La squadra di Antonio Conte parte forte e indirizza la gara già nella prima frazione: Neres firma una doppietta al 17’ e al 38’, mentre Lang trova al 45’ la sua prima rete in maglia azzurra, coronando tre azioni corali di altissima qualità. Nella ripresa il copione cambia, complice l’ingresso di Scamacca che alza il baricentro dell’Atalanta e riapre la sfida con una splendida girata al volo al 53’. La Dea prova a crederci, spinge e assedia l’area avversaria, ma la rimonta si ferma lì: per Palladino, alla prima sulla panchina nerazzurra, arriva un debutto amaro. Il ko lascia l’Atalanta lontana dalle zone europee, mentre il Napoli torna a imporsi con autorità, in attesa di capire come Cremonese–Roma e il derby di Milano ridisegneranno la classifica nella giornata di domenica. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UN ALTRO PAREGGIO

Il match pomeridiano di questi risultati Serie A si chiude in parità dopo un secondo tempo molto intenso, con occasioni da entrambe le parti e un finale carico di tensione. Dopo il capolavoro di Mandragora che aveva riportato la Fiorentina sull’1-1, le due squadre si sono affrontate a viso aperto cercando il gol partita. La Juventus va vicinissima al nuovo vantaggio all’81’, quando McKennie si libera in area e colpisce di testa sotto la traversa: il portiere viola compie però una grande parata che salva il risultato. Sul prosieguo dell’azione, Yildiz prova a rimettere in mezzo da corner ma il cross finisce lungo oltre il fondo.

La Fiorentina risponde con un buon possesso e Vanoli prova a cambiare qualcosa inserendo Viti al posto di Ranieri all’82’. Le proteste diventano un elemento ricorrente nel finale: prima Mandragora riceve il giallo per le sue rimostranze, poi anche Cabal della Juventus viene ammonito dopo un confronto acceso con Doveri. La partita resta viva fino all’ultimo, ma nessuna delle due trova lo spunto decisivo. Finisce 1-1, risultato che rispecchia l’equilibrio di una gara combattuta. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: JUVE A FIRENZE

La prima frazione di Fiorentina Juventus di questi risultati Serie A in vantaggio grazie al gol di Kostić, che al 45’ sblocca il match con un sinistro potente da fuori area: il serbo raccoglie una seconda palla dopo un’azione confusa sulla trequarti e calcia di prima intenzione, trovando l’angolo basso e battendo il portiere viola.

Prima della rete, la partita era rimasta molto equilibrata. Al 34’ Vlahovic si crea una grande occasione superando un avversario in area e calciando di poco a lato. La Fiorentina risponde al 38’ con due cross insidiosi di Ranieri: il primo respinto dalla difesa, il secondo che porta a un corner da cui nasce una mischia pericolosa, ancora risolta dalla retroguardia bianconera. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRIS DEL BOLOGNA!

C’è stato grande spettacolo in Cagliari Genoa e Udinese Bologna, i risultati Serie A quindi ci hanno già fatto divertire parecchio. In particolare è successo davvero di tutto in Sardegna: Genoa due volte in vantaggio con i gol di Vitinha e Ostigard, ma sempre raggiunto con i gol di Borrelli ed Esposito da un Cagliari che poi ha firmato il sorpasso grazie alla doppietta di Borrelli al 60’. Di nuovo parità al minuto 83 con il gol di Martin, il risultato finale di Cagliari Bologna è stato quindi un pareggio per 3-3.

A Udine invece un rigore sbagliato e un gol annullato per Orsolini, il Bologna riesce comunque a sfondare con un protagonista meno atteso, cioè Pobega, autore di una doppietta fra il 54’ e il 60’ minuto, poi Bernardeschi al 94’ ha sigillato lo 0-3 dei rossoblù. Nella classifica di Serie A quindi il Bologna aggancia Inter e Roma a 24 punti, mentre nella zona più calda il Genoa sale a 8 con il terzo risultato utile consecutivo. C’è però ancora tantissimo da vivere, alle ore 18.00 infatti comincerà per i risultati Serie A una grande classica come Fiorentina Juventus, che cosa succederà al Franchi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PRIME DUE PARTITE!

Finora abbiamo accennato solo in breve a Cagliari Genoa e Udinese Bologna, però dobbiamo riconoscere che già le due partite delle ore 15.00 saranno imperdibili per tifosi e appassionati, i risultati Serie A partiranno subito forti oggi con spunti per la classifica che in Sardegna saranno soprattutto in ottica salvezza. Il Genoa arriva da una vittoria e un pareggio dopo l’addio a Patrick Vieira, il cambio ha fatto bene ma la situazione resta critica, d’altro canto il Cagliari non vince dal 19 settembre e rischia di farsi trascinare pericolosamente in basso se non dovesse sfruttare il fattore campo.

A Udine invece i padroni di casa vorranno capire se possono concedersi anche delle ambizioni europee, ma di fronte ci sarà un Bologna che potrebbe addirittura diventare capolista almeno per qualche ora in caso di colpaccio da parte dei rossoblù emiliani di Vincenzo Italiano. Dalla coda alla vetta, potrà davvero succedere di tutto oggi per i risultati Serie A e allora noi adesso facciamo parlare i campi coinvolti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN SABATO DI LUSSO

Per ripartire alla grande dopo una sosta per le Nazionali che si è rivelata piuttosto deludente, non c’è niente di meglio che un poker di partite davvero intriganti per aprire i risultati Serie A della dodicesima giornata di campionato oggi, sabato 22 novembre 2025, con un doppio appuntamento alle ore 15.00 e due big-match fra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Detto che già Cagliari Genoa e Udinese Bologna ci offriranno abbondanti spunti per la classifica di Serie A, dai sogni del Bologna che è a soli tre punti dalla vetta fino alle dure necessità di chi deve invece lottare per la sopravvivenza, ci permettiamo di parlare più ampiamente soprattutto delle ultime due sfide di questo intenso sabato di novembre.

Ad esempio, non può mai essere una partita come le altre Fiorentina Juventus, a maggior ragione in un periodo che (fatte le debite proporzioni) è molto delicato sia per i viola sia per i bianconeri, non a caso accomunati dal fatto di avere già cambiato allenatore in settimane travagliate sia sulle rive dell’Arno sia sulla sponda juventina del Po.

Ovviamente la Fiorentina è la delusione più forte dei primi tre mesi della stagione per i risultati Serie A: nessuna vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte in undici partite e l’ultimo posto in classifica, un incubo come poche altre volte nella storia in una piazza nobile come Firenze, che adesso sogna la svolta con il nuovo allenatore Paolo Vanoli proprio contro la rivale per eccellenza.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TANTE SQUADRE AL BIVIO

D’altronde anche la Juventus ha già cambiato allenatore (fatto piuttosto insolito nella storia per la Vecchia Signora), in campionato ha vinto solamente due delle ultime otto partite eppure la classifica dice che la vetta non è così lontana e allora espugnare il Franchi potrebbe essere una spinta notevole per Luciano Spalletti nei risultati Serie A. In serata poi avremo Napoli Atalanta alle ore 20.45 al Maradona e quindi è inevitabile continuare a mettere in copertina gli allenatori che animeranno un sabato molto particolare.

Per Raffaele Palladino sarà un esordio affascinante ma ovviamente anche ostico sulla panchina dell’Atalanta, che in campionato ha racimolato appena cinque punti nelle ultime sette giornate e deve quindi rilanciarsi subito se vorrà uscire dall’anonimato, tuttavia accentro dell’attenzione ci sarà soprattutto Antonio Conte. La panchina partenopea traballa in maniera incredibile se si pensa che appena sei mesi fa il Napoli vinceva lo scudetto: in campionato dopo un inizio eccellente c’è stato un evidente calo, in Champions League la situazione è ancora più delicata e il clima è incandescente in città, andrebbe calmato con una vittoria questa sera…

RISULTATI SERIE A, 12^ GIORNATA

Ore 15.00 Cagliari Genoa 3-3 – 18′ Vitinha (G), 33′ Borrelli (C), 41′ Ostigard (G), 43′ Esposito (C), 60′ Borrelli (C), 83′ Martin (G)

Ore 15.00 Udinese Bologna 0-3 – 54′ Pobega (B), 60′ Pobega (B), 94′ Bernardeschi (B)

Ore 18.00 Fiorentina Juventus 1-1 – 45’+5′ Kostic (J), 48′ Mandragora (F)

Ore 20.45 Napoli Atalanta 3-1 – 17′ Neres (N), 38′ Neres (N), 45′ Lang (N), 52′ Scamacca (A)

CLICCA PER LA CLASSIFICA