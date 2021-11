Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 13^ giornata (21 novembre)

RISULTATI SERIE A: OGGI IL BIG MATCH INTER-NAPOLI

I risultati Serie A saranno protagonisti naturalmente anche oggi, domenica 21 novembre 2021. Dopo l’amara sosta per le Nazionali, la tredicesima giornata è cominciata fortissimo con tre anticipi di lusso ieri, ma naturalmente c’è tantissimo da dire anche oggi, nonostante sia una domenica con “sole” cinque partite, dal momento che questo tredicesimo turno prevederà poi ben due posticipi al lunedì che completeranno il quadro dei risultati e anche la classifica di Serie A ad un terzo del cammino del campionato.

Rimanendo a quello che ci attenderà nelle prossime ore, i risultati Serie A in questa domenica cominceranno come di consueto all’ora di pranzo, perché alle ore 12.30 si giocherà Sassuolo Cagliari. Alle ore 15.00 avremo invece solamente due partite, cioè Bologna Venezia e Salernitana Sampdoria, sfida molto delicata in ottica salvezza. Ambizioni molto più alte alle ore 18.00, quando San Siro ospiterà il big-match Inter Napoli, ma sarà molto intrigante anche il posticipo delle ore 20.45, cioè Genoa Roma.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Nella nostra panoramica sui risultati Serie A, è doveroso spendere qualche parola in più naturalmente sulla grande sfida allo stadio Giuseppe Meazza, dove si giocherà Inter Napoli. Prima della sosta, i nerazzurri di Simone Inzaghi avevano pareggiato il derby con il Milan, mentre il Napoli aveva diviso la posta con il Verona, lasciando tutto immutato nelle zone alte della classifica di Serie A. Adesso ecco un altro grande scontro diretto, che ci dirà se l’Inter accorcerà le distanze dalla vetta o se prenderà sempre più forza la candidatura allo scudetto del Napoli del grande ex Luciano Spalletti.

L’Inter ha il migliore attacco del campionato, il Napoli risponde con la migliore difesa, di conseguenza ci aspettiamo una sfida di altissimo livello. Un anno fa l’Inter di Antonio Conte aveva vinto per 1-0 contro il Napoli di Gennaro Gattuso con gol su rigore di Romelu Lukaku: nel frattempo sono cambiati entrambi gli allenatori, mentre il match-winner si è trasferito a Londra. I nerazzurri vogliono comunque seguire l’esempio, anche perché quella vittoria fu importante nel cammino verso lo scudetto, mentre il Napoli sa che fare il colpaccio a San Siro potrebbe davvero ribaltare le gerarchie nella corsa verso il tricolore. Ne vedremo delle belle…

RISULTATI SERIE A, 13^ GIORNATA

Ore 12.30

Sassuolo Cagliari

Ore 15.00

Bologna Venezia

Salernitana Sampdoria

Ore 18.00

Inter Napoli

Ore 20.45

Genoa Roma

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 32

Inter, Atalanta 25

Lazio, Juventus, Fiorentina 21

Roma 19

Bologna 18

Verona, Empoli 16

Torino, Sassuolo, Udinese 14

Venezia 12

Spezia 11

Genoa, Sampdoria 9

Salernitana 7

Cagliari 6



