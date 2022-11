RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Focus sul derby di Roma, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: IL DERBY DI ROMA

Abbiamo parlato di Juventus Inter, naturalmente però anche Roma Lazio merita un approfondimento in sede di presentazione dei risultati Serie A per le partite in programma oggi. Sappiamo che a Roma il derby tradizionalmente vale metà stagione, a maggior ragione a ridosso della sosta per i Mondiali garantirà serenità almeno fino a dopo Capodanno per chi riuscisse a vincere, mentre i perdenti sentiranno gli sfottò anche per tutte le festività natalizie.

Gli effetti sulle tifoserie tuttavia non sono i più importanti, perché naturalmente Roma e Lazio hanno anche il comune obiettivo del quarto posto per qualificarsi alla prossima Champions League e una vittoria nel derby sarebbe preziosissima in tal senso. La Lazio finora ha convinto di più, vedi alcune meravigliose vittorie per 4-0, però difetta di continuità e con la clamorosa sconfitta casalinga contro la Salernitana ha subito il sorpasso proprio della Roma, che al lunedì si è imposta pur soffrendo sul campo del Verona. Oggi è una partita da non sbagliare, a chi sorriderà il derby capitolino? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA CON BOLOGNA TORINO

Non vediamo l’ora di vivere tutte le emozioni che i risultati Serie A ci offriranno oggi, domenica 6 novembre 2022, in questa bellissima tredicesima giornata del massimo campionato che ci ha già proposto la bellezza di cinque partite fra cui il big-match Atalanta Napoli, ma che nelle prossime ore ci proporrà le rimanenti cinque sfide (niente posticipi al lunedì perché poi ci sarà l’infrasettimanale) e soprattutto due partite fra le più affascinanti non solo in Italia.

Siete curiosi? Andiamo allora subito a scoprire il programma delle partite per completare il quadro dei risultati Serie A della tredicesima giornata, ma naturalmente anche per rendere definitiva al termine di questo turno la nuova classifica di Serie A. Si comincerà alle ore 12.30 con Bologna Torino, seguita alle ore 15.00 da Monza Verona e Sampdoria Fiorentina, ma l’attenzione sarà soprattutto per i due posticipi di lusso, dal momento che alle ore 18.00 sarà la volta del derby Roma Lazio, mentre alle ore 20.45 ci sarà il derby d’Italia, cioè Juventus Inter.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY D’ITALIA

Presentiamo innanzitutto proprio l’ultima partita che chiuderà i risultati Serie A, perché in Italia non c’è sfida più sentita di Juventus Inter. I temi storici sono praticamente infiniti e richiederebbero un libro intero, stiamo allora sulla più stretta attualità per ricordare che oggi potremmo capire se l’Inter potrà ancora lottare per lo scudetto e quali potrebbero invece essere gli obiettivi in campionato della Juventus, sulla cui stagione pesa come un macigno il disastro in Champions League ma che in Serie A è solo due punti dietro l’Inter, quindi spera nel sorpasso.

Infatti anche i nerazzurri hanno vissuto un periodo molto difficile, con ben quattro sconfitte nelle prime otto giornate di campionato, prima di svoltare con risultati fantastici in Champions League ma anche con una bella striscia di quattro vittorie consecutive in campionato. Ora l’Inter deve vincere per rilanciarsi nella corsa scudetto e mettere la Juventus dietro di cinque punti, mentre per i bianconeri il sorpasso sugli storici rivali sarebbe forse la prima vera soddisfazione dell’anno e segnerebbe un rilancio, come minimo per il quarto posto.

RISULTATI SERIE A, 13^ GIORNATA

ore 12.30

Bologna Torino

ore 15.00

Monza Verona

Sampdoria Fiorentina

ore 18.00

Roma Lazio

ore 20.45

Juventus Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 35

Milan 29

Atalanta 27

Roma 25

Lazio, Inter 24

Udinese 23

Juventus 22

Salernitana, Sassuolo 18

Torino, Empoli 17

Bologna, Fiorentina 13

Monza 10

Spezia, Lecce 9

Cremonese 7

Sampdoria, 6

Verona 5











