Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite per la 13^ giornata che sono in programma oggi, domenica 30 novembre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UNA PARTITA ALLA VOLTA

Sarà una domenica da gustare con molta calma per i risultati Serie A oggi, 30 novembre 2025: il mese si chiuderà con una partita alla volta nelle quattro classiche fasce orarie della domenica, senza alcun appuntamento in contemporanea. All’ora di pranzo ecco Lecce Torino, che sarà delicata soprattutto per i padroni di casa giallorossi salentini.

Più tranquilla è la posizione del Torino nella classifica di Serie A, ma dopo i cinque gol incassati dal Como nella scorsa giornata siamo sicuri che pure i granata metteranno in campo un grande desiderio di rivincita. Si passerà poi alle ore 15.00, quando avremo in campo Pisa Inter: partita che mancava da oltre 34 anni, match tutto nerazzurro che porterà i meneghini in campo alla domenica pomeriggio.

Una rarità anche da questo punto di vista, potremmo dire, ma naturalmente Cristian Chivu deve pensare soprattutto a porre fine alla serie di due sconfitte consecutive fra campionato e Champions League, ma non sarà così scontato contro un Pisa che non perde dal 5 ottobre e che probabilmente meriterebbe di più, considerando qualche pareggio beffardo.

Continuando la panoramica in ordine cronologico sui risultati Serie A, ecco alle ore 18.00 Atalanta Fiorentina, altra sfida fra la Lombardia e la Toscana, tra due squadre che stanno soffrendo parecchio in questo campionato, anche se per la Dea il tris calato a Francoforte in Champions League potrebbe valere davvero la svolta anche fra i confini nazionali.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA SUPER SFIDA SERALE

Dulcis in fundo, la chiusura sarà di lusso oggi per i risultati Serie A, perché alle ore 20.45 avremo Roma Napoli, classifica sempre affascinante e ancora più del solito se si pensa alla attuale classifica della Serie A. In particolare la Roma sta andando oltre le aspettative, per Gian Piero Gasperini contro la Cremonese sono arrivati anche i gol degli attaccanti e allora nell’ambiente giallorosso si comincia a sognare in grande, in attesa del test contro chi indossa sul petto il tricolore.

Eccoci allora al Napoli di Antonio Conte, che viene da una vittoria di fondamentale importanza in Champions League e non nasconde adesso l’ambizione di mettere la freccia anche in campionato., Un colpo all’Olimpico sarebbe un messaggio chiarissimo a tutti i naviganti: le difficoltà ci sono state, anche complicate, ma non si possono dimenticare gli infortuni. Se il Napoli operasse il sorpasso, si potrebbe riprendere anche il ruolo di prima favorita nei risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 13^ GIORNATA

Ore 12.30 Lecce Torino

Ore 15.00 Pisa Inter

Ore 18.00 Atalanta Fiorentina

Ore 20.45 Roma Napoli

