Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite per la 13^ giornata che saranno in programma oggi, sabato 29 novembre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UN CRESCENDO DI EMOZIONI

Sarà ricco il piatto per i risultati Serie A oggi, sabato 29 novembre 2025, anche perché ancora una volta le partite saranno quattro, grazie al doppio appuntamento delle ore 15.00 che è ormai diventato molto frequente. Di fatto è anche difficile parlare di anticipi, dal momento che stasera sarà andato in archivio già il 50% di questa tredicesima giornata e molto sapremo quindi anche sulla classifica di Serie A.

L’apertura sarà con Genoa Verona e Parma Udinese, partite magari meno mediatiche ma che sicuramente avranno tantissimo da dire specie nella già calda lotta per la salvezza, in particolare a Marassi si affronteranno due delle tre squadre che ad oggi sarebbero retrocesse e quindi la posta in palio sarà delicatissima già in queste prime sfide, che non andranno quindi sottovalutate.

La lotta salvezza sarà d’altronde in primo piano, almeno per gli ospiti, anche alle ore 18.00, quando in programma ci sarà Juventus Cagliari. I rossoblù sardi cercheranno l’acuto, però ovviamente saranno i padroni di casa bianconeri sotto i riflettori, perché Luciano Spalletti ha necessità di tornare a vincere anche in campionato dopo esserci riuscito in Champions League.

La trasferta in Norvegia sembra avere fatto bene agli attaccanti, questo è forse l’aspetto più significativo del blitz al Circolo Polare Artico, però adesso la Juventus deve raddrizzare la situazione anche nei risultati Serie A, perché ha subito il sorpasso anche del Como e quindi si trova in una posizione piuttosto delicata in classifica.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH A SAN SIRO

Questo crescendo di emozioni in compagnia dei risultati Serie A culminerà alle ore 20.45 con Milan Lazio, la partita certamente più intrigante del sabato. I rossoneri arrivano dalla vittoria nel derby, che potremmo definire in perfetto stile Allegri: certo, il principale artefice del successo è stato Maignan, ma ciò che conta è avere vinto contro i cugini, con annesso sorpasso in classifica, per cui adesso per il Milan il sogno tricolore è diventato più concreto. Servono però conferme contro l’altra grande esclusa stagionale dalle Coppe europee.

Più complicato è stato finora il cammino della Lazio di Maurizio Sarri (a proposito di grandi ritorni), alla quale fa ancora difetto la continuità e infatti non è mai riuscita a vincere due partite consecutive in questa Serie A. Dopo il successo casalingo contro il Lecce, infilare il primo bis con un blitz a San Siro sarebbe prezioso per i biancocelesti: in fondo la classifica è ancora molto corta, nessuno ha allungato in modo chiaro e allora pure la Lazio potrebbe rientrare nel gioco, almeno per un posto nelle prossime Coppe.

RISULTATI SERIE A, 13^ GIORNATA

Ore 15.00

Genoa Verona

Parma Udinese

Ore 18.00

Juventus Cagliari

Ore 20.45

Milan Lazio

