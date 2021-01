Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (17^ giornata, 10 gennaio)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON ROMA-INTER

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, domenica 10 gennaio 2021: dopo due turni disputati per intero in un solo giorno, con la diciassettesima giornata il campionato di Serie A 2020-2021 torna al suo schema abituale e dunque saranno sei le partite della domenica, dopo i tre anticipi del sabato e in vista di un posticipo al lunedì che chiuderà la terza fatica dell’anno solare 2021. Andiamo allora subito ad elencare le partite che ci daranno gli attesi risultati Serie A per questa domenica: si comincia con il botto, perché alle ore 12.30 avremo il big-match Roma Inter, seguito alle ore 15.00 da Parma Lazio, Udinese Napoli e Verona Crotone. Dopo le tre partite pomeridiane, il primo posticipo sarà alle ore 18.00 Fiorentina Cagliari, infine la partita di prima serata sarà alle ore 20.45 Juventus Sassuolo, altra sfida naturalmente di notevole importanza per la classifica di Serie A, che entro stasera ci regalerà dunque notizie molto interessanti.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

In copertina tra i risultati Serie A della diciassettesima giornata deve dunque andare Roma Inter, un lunch-match a dir poco gustoso allo stadio Olimpico. La classifica ci dice che i nerazzurri di Antonio Conte e i giallorossi di Paulo Fonseca sono separati da appena tre punti, dunque la Roma sogna l’aggancio al secondo posto mentre l’Inter potrebbe a sua volta fare uno scatto davvero significativo in caso di colpaccio all’Olimpico, dove avremo risposte importanti dopo la sconfitta di mercoledì contro la Sampdoria. L’Epifania invece ha portato dolci notizie per la Roma, che ha vinto in modo netto a Crotone nonostante l’assenza di Dzeko e si è avvicinata sensibilmente al vertice della classifica grazie alla doppia sconfitta delle due milanesi. Insomma, possiamo parlare senza timori di Roma Inter come di uno scontro diretto nella lotta per lo scudetto: ecco perché all’ora di pranzo la portata principale nelle case di molti tifosi sarà proprio Roma Inter…

RISULTATI SERIE A 17^ GIORNATA

Ore 12.30

Roma Inter

Ore 15.00

Parma Lazio

Udinese Napoli

Verona Crotone

Ore 18.00

Fiorentina Cagliari

Ore 20.45

Juventus Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Milan 40

Inter 36

Roma 33

Atalanta* 31

Juventus* 30

Sassuolo 29

Napoli* 28

Lazio 25

Verona 24

Benevento 21

Sampdoria 20

Bologna 17

Udinese* 16

Fiorentina 15

Spezia, Cagliari, Genoa 14

Torino, Parma 12

Crotone 9

* Una partita in meno



