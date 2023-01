RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: il cammino verso la Coppa, live score

RISULTATI SERIE A: VERSO LA COPPA

Parlando dei risultati Serie A, dobbiamo evidenziare che il mese di gennaio sarà caratterizzato anche dalla Coppa Italia. Il prossimo appuntamento nella competizione sarà quello con gli ottavi di finale, spalmati sulle prossime due settimane. Si comincerà martedì sera con Inter Parma, che naturalmente vedrà nettamente favoriti i nerazzurri detentori del titolo e padroni di casa a San Siro contro una rivale di Serie B, mentre il giorno successivo lo stadio Giuseppe Meazza ospiterà la partita dei cugini rossoneri del Milan, impegnati contro il Torino.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Milik fa volare la Juventus!

Naturalmente Inter e Milan la settimana successiva avranno la Supercoppa Italiana, di conseguenza giocano nella prima metà degli ottavi di finale di Coppa Italia, che poi giovedì 12 ci proporranno Fiorentina Sampdoria e Roma Genoa. Successivamente, avremo martedì 17 gennaio il match Napoli Cremonese, poi mercoledì 18 sarà dedicato al derby “arabo” di Supercoppa e quindi giovedì 19 gennaio avremo gli ultimi tre incontri, cioè Atalanta Spezia, Lazio Bologna ed infine Juventus Monza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie A, classifica/ Kean e Milik annichiliscono la Lazio! Diretta gol live

GLI ANTICIPI DI OGGI!

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, sabato 7 gennaio 2023, perché nelle prossime ore sono in programma i tre anticipi che apriranno il programma della diciassettesima giornata della Serie A 2022-2023, che è ricominciata appena mercoledì con un turno infrasettimanale dopo 51 giorni di interruzione per i Mondiali e adesso torna già in campo con un calendario più classico, che si apre al sabato appunto con tre anticipi e poi proseguirà anche domani e lunedì sera, quando sarà completa la classifica di Serie A dopo il terzultimo turno del girone d’andata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: la Samp ko, vince il Bologna!

Andiamo allora a ricordare quali siano le tre partite che sono interessate oggi dal discorso relativo ai risultati Serie A per la diciassettesima giornata: si comincerà alle ore 15.00 con Fiorentina Sassuolo, ecco poi alle ore 18.00 la sfida tutta bianconera Juventus Udinese, infine alle ore 20.45 Monza Inter, un derby lombardo che è totalmente inedito in Serie A ma naturalmente avrà un sapore molto speciale, in particolare per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sarà davvero aria di derby mentre i nerazzurri cercano conferme dopo il successo contro il Napoli.

RISULTATI SERIE A: LA CRISI DEL SASSUOLO

Nella prima partita di oggi per i risultati Serie A, potremo seguire il Sassuolo impegnato sul campo della Fiorentina in un match che mette di fronte due significative realtà del nostro campionato. Vogliamo parlare in particolare però del momento difficile del Sassuolo di Alessio Dionisi, che non è sui livelli degli scorsi campionati, quando infatti ci eravamo abituati a vedere la squadra neroverdi emiliana immediatamente a ridosso delle big della Serie A.

Difficile fare un’analisi del momento del Sassuolo, perché naturalmente ci sono di mezzo quasi due mesi di sosta, tuttavia non si può sfuggire all’evidenza dei numeri, che ci dicono come nelle ultime cinque giornate del massimo campionato il Sassuolo abbia raccolto solamente un pareggio e quattro sconfitte. Il trend è decisamente deludente, soprattutto dopo la sconfitta di mercoledì pomeriggio contro la Sampdoria, per di più al Mapei Stadium: peggio di così non si poteva ripartire, adesso il Sassuolo rischia addirittura di doversi guardare alle spalle nella classifica di Serie A…

RISULTATI SERIE A, 17^ GIORNATA

ore 15.00

Fiorentina Sassuolo

ore 18.00

Juventus Udinese

ore 20.45

Monza Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 41

Milan 36

Juventus 34

Inter 33

Lazio, Roma 30

Atalanta 28

Udinese 25

Torino 22

Fiorentina 20

Bologna 19

Empoli, Lecce 18

Monza, Salernitana 17

Sassuolo 16

Spezia 14

Sampdoria 9

Cremonese 7

Verona 6











© RIPRODUZIONE RISERVATA