Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 18^ giornata (19 dicembre)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON FIORENTINA SASSUOLO

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, domenica 19 dicembre 2021, perché ci attendono le ultime cinque partite che completeranno questo penultimo turno del girone d’andata (e anche dell’anno solare 2021) cominciato già venerdì con ben due anticipi, proseguito con altri tre incontri ieri e che oggi culminerà appunto con altre cinque sfide, senza posticipi al lunedì anche perché tra martedì e mercoledì sarà tempo del turno infrasettimanale che precede il Natale.

Andiamo allora subito a scoprire il programma delle partite che oggi completeranno il quadro dei risultati Serie A per la diciottesima giornata, ma anche la classifica di Serie A dopo questo turno. Si comincerà come sempre alle ore 12.30, quando sarà in programma un intrigante match Fiorentina Sassuolo. Alle ore 15.00 avremo solamente Spezia Empoli, mentre alle ore 18.00 ecco Sampdoria Venezia e Torino Verona, infine alle ore 20.45 sarà finalmente la volta del posticipo di lusso Milan Napoli.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

In sede di presentazione dei risultati Serie A, dobbiamo quindi naturalmente spendere qualche parola in più sulla grande sfida di stasera al Giuseppe Meazza, dal momento che l’ultima domenica prima di Natale vedrà protagoniste a San Siro Milan e Napoli. I rossoneri di Stefano Pioli arrivano dal pareggio acciuffato in extremis a Udine, evitando così la sconfitta ma non il sorpasso al primo posto da parte dei cugini dell’Inter. L’obiettivo del Milan è dunque non ripetere quanto successo l’anno scorso, quando il sorpasso nerazzurro divenne ben presto una fuga. Serve una grande prestazione, Milan Napoli sicuramente darà risposte importanti sul Diavolo.

Lo stesso discorso vale d’altronde anche per il Napoli di Luciano Spalletti, che fino a un mese e mezzo fa sembrava una macchina perfetta e poi invece si è ingolfato, anche a causa di un gran numero di infortuni. L’ultima doccia fredda è stata la sconfitta casalinga contro l’Empoli di domenica scorsa, che ha decretato per i partenopei il passaggio al quarto posto in classifica dietro alle tre lombarde. Nulla è compromesso, ma per tornare a sognare in grande servirebbe un acuto di classe alla Scala del calcio…

RISULTATI SERIE A, 18^ GIORNATA

Ore 12.30

Fiorentina Sassuolo

Ore 15.00

Spezia Empoli

Ore 18.00

Sampdoria Venezia

Torino Verona

Ore 20.45

Milan Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 43

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Roma, Juventus 31

Fiorentina 30

Lazio 28

Empoli 26

Bologna 24

Verona, Sassuolo 23

Torino 22

Udinese 20

Sampdoria 18

Venezia 16

Spezia 12

Genoa, Cagliari 10

Salernitana 8



